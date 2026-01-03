Kẻ giấu mặt chơi ăn gian vẫn thua đội Việt Nam ở SEA Games lần đầu lộ diện

(VTC News) -

Tại SEA Games 33, thành viên của đội tuyển Liên quân mobile nữ Thái Lan Naphat Warasin - biệt danh trong game là Tokyogurl - bị phát hiện gian lận ngay trước mắt trọng tài trong trận thua Việt Nam ngày 15/12/2025. Cô chơi ăn gian bằng cách sử dụng phần mềm bên thứ ba và nhờ người khác đăng nhập tài khoản thi đấu hộ từ xa. Nhân vật giấu mặt này lần đầu tiên lộ diện để đưa ra lời xin lỗi công khai.

Người tiếp tay cho hành vi chơi ăn gian của Naphat Warasin cũng là game thủ chuyên nghiệp có tên thi đấu là Cheerio. Hôm 2/1/2026, cựu tuyển thủ của đội esports Bangkok ESC đăng tải thông điệp trên tài khoản TikTok cá nhân để xin lỗi về vụ gian lận ở SEA Games 33 và thừa nhận trách nhiệm đối với những gì đã xảy ra.

Trong trận đấu tai tiếng ở SEA Games 33, Cheerio - đánh thay Naphat Warasin từ xa - thua vận động viên của Việt Nam. Vụ gian lận này sau đó bị chính các tuyển thủ Thái Lan phát hiện và tố cáo. Naphat Warasin bị trục xuất khỏi SEA Games 33, kéo theo việc đội game thủ nữ Thái Lan sau đó cũng bị rút khỏi giải.

Ông Santi Lohthong, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan, đã tung bằng chứng rằng Naphat Warasin ăn gian, bao gồm IP mạng đăng nhập khác với mạng thi đấu, cho thấy rõ ràng cô đã có hành vi gian lận.

Cheerio chơi hộ Naphat Warasin từ xa ở SEA Games 33

Trên thực tế, sau khi vụ gian lận của Naphat Warasin vỡ lỡ, có tin đồn rằng chính Cheerio là người chơi thay nữ game thủ này. Tuy nhiên phải tới bây giờ Cheerio mới thừa nhận. Theo tờ Sanook, Cheerio là một tuyển thủ ROV (Liên quân) có tên tuổi ở cấp độ bán chuyên (Semi-Pro) và từng chinh chiến tại các giải đấu chuyên nghiệp. Trước đây, anh từng thi đấu ở vị trí xạ thủ hay đường Rồng.

“Xin chào, tôi là Cheerio. Tôi muốn lên tiếng làm rõ về những vấn đề đã xảy ra trong thời gian SEA Games 33 và các giải đấu khác, nơi mọi người nghi ngờ có việc đấu thay trong nhiều trận đấu. Tôi xin thừa nhận rằng điều đó là sự thật, đúng như những gì báo chí đã đưa tin”, game thủ Cheerio xác nhận.

Cheerio tỏ ra ăn năn vì hành động giúp Naphat Warasin gian lận

“Tôi đã có thời gian suy nghĩ, cảm thấy hối hận với những việc mình đã làm và muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới xã hội. Tôi nhận lỗi về những gì đã xảy ra và xin chấp nhận mọi lời chỉ trích cũng như hậu quả kéo theo, không có bất kỳ lời biện minh nào. Tôi xin lỗi những người bị ảnh hưởng bởi hành động ích kỷ của mình. Tôi xin lỗi toàn thể người Thái vì đã mang lại sự xấu hổ cho đất nước”, game thủ Cheerio gửi lời xin lỗi.

“Sự việc lần này là một bài học quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ dùng nó để nhìn lại bản thân, cải thiện và sửa đổi. Tôi xin hứa sẽ không để người khác phải chịu tổn hại, hay để đất nước phải mất danh tiếng vì hành động của tôi thêm lần nào nữa", Cheerio nhấn mạnh.

Anh tuyên bố chấp nhận mọi chỉ trích và hậu quả, coi đây là bài học lớn trong cuộc đời. Cheerio cũng xin lỗi Chủ tịch Hiệp hội Esports Thái Lan, các đội tuyển nữ và các giải đấu liên quan.

Naphat Warasin bị phát hiện sử dụng phần mềm thứ 3 để gian lận, nhờ người chơi hộ từ xa

“Cuối cùng, tôi xin cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người một lần nữa. Xin lỗi ông Santi Lothong, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Esports Thái Lan; xin lỗi đội game thủ nữ Talon; xin lỗi các đội nữ khác đã mất đi cơ hội; xin lỗi những người liên quan ở tất cả các giải đấu mà tôi tham gia; và xin lỗi tất cả những ai đã thất vọng với kết quả xảy ra”, Cheerio tỏ ra hối hận.

Game thủ này tiết lộ lý do giờ đây mới đưa ra lời xin lỗi khi mà vụ việc đã xảy ra từ tháng trước: “Tôi quyết định lên tiếng muộn vì làn sóng dư luận bùng phát quá mạnh và quá nhanh, khiến tôi không kịp chuẩn bị và không biết phải phản hồi xã hội như thế nào. Xin lỗi mọi người. Hiện tại tôi đang ở một nơi chưa sẵn sàng để livestream phát biểu. Khi về nhà, tôi sẽ livestream để cúi đầu xin lỗi và giải thích lại những điều mọi người muốn biết một lần nữa”.

Gương mặt lấm lét của Naphat Warasin khi gian lận

Trong khi đó, Naphat Warasin – nhân vật chính của vụ việc – đến thời điểm này vẫn chưa có bất kỳ động thái hay tuyên bố chính thức nào. Sau khi vụ gian lận bị phát hiện, Naphat Warasin phủ nhận hành vi gian lận, cho biết cô đã rơi vào trạng thái hoảng loạn tại SEA Games 2025 sau khi bị loại khỏi đội tuyển quốc gia Thái Lan. Dù vậy, cô vẫn phải nhận án phạt nặng nhất từ Garena RoV Thái Lan: cấm thi đấu trọn đời ở tất cả các giải đấu.

Về phần Cheerio, tờ Sanook cho biết game thủ sở hữu phong cách thi đấu thiên về gây sát thương mạnh và ổn định, nổi bật với khả năng farm vàng hiệu quả cùng kỹ năng chọn vị trí an toàn. Điểm then chốt trong lối chơi của Cheerio là tăng tốc lên trang bị sớm để trở thành nguồn sát thương chủ lực. Nhờ khả năng “gánh đội” và tạo khác biệt ở giai đoạn cuối trận, Cheerio được giới e-sports Thái Lan đánh giá cao.