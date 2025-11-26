Tổng thống Trump nêu điều kiện gặp lãnh đạo Nga, Ukraine

(VTC News) -

Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky "chỉ khi thỏa thuận chấm dứt chiến sự hoàn tất hoặc trong giai đoạn cuối". Ông nhấn mạnh, Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles sẽ tham gia các cuộc hội đàm trong tương lai.

Theo ông Trump, chỉ còn một vài "điểm bất đồng" về thỏa thuận có thể đạt được nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, và ông sẽ cử nhà đàm phán Mỹ tới Moskva để cố gắng hoàn thiện phiên bản cập nhật của kế hoạch hòa bình.

Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ chỉ gặp lãnh đạo Nga, Ukraine khi thỏa thuận hoà bình hoàn tất hoặc ở giai đoạn cuối cùng.

Theo đó, Tổng thống Trump đã chỉ đạo đặc phái viên Steve Witkoff gặp Tổng thống Vladimir Putin tại Moskva, trong khi Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll gặp lãnh đạo Ukraine.

"Kế hoạch hòa bình 28 điểm ban đầu do Mỹ soạn thảo đã được tinh chỉnh, với sự đóng góp bổ sung từ cả hai bên, và chỉ còn lại một vài điểm bất đồng", ông Trump cho biết trong bài đăng trên Truth Social.

Các cuộc thảo luận về kế hoạch hoà bình diễn ra kể từ cuối tuần qua, khi đại diện Ukraine và Mỹ họp kín tại Geneva, Thụy Sĩ, để bàn về kế hoạch hòa bình mới. Nhà Trắng ca ngợi những " bước tiến lớn lao", đồng thời nhấn mạnh "có vài chi tiết nhạy cảm nhưng không phải không thể vượt qua cần được giải quyết".

Hôm 25/11, Tổng thống Zelensky cho hay, Ukraine "sẵn sàng triển khai bước kế tiếp" với bản phác thảo mới của kế hoạch do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt chiến sự ở nước này, tuy nhiên, lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh hiện vẫn còn "những điểm nhạy cảm" mà ông muốn thảo luận với ông Trump.

Theo kế hoạch 28 điểm do Mỹ đề xuất, Ukraine sẽ phải nhượng bộ một phần lãnh thổ, giới hạn quy mô quân đội và cam kết không gia nhập NATO. Đổi lại, Kiev sẽ nhận được bảo đảm an ninh và nguồn tài chính tái thiết.

Nga chưa có bình luận với thông tin của quan chức Mỹ. Gần nhất, Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối giải thích thêm về lập trường của Moskva về các cuộc đàm phán đang diễn ra. Ông nói với các nhà báo hôm 25/11 rằng "không thể bình luận" trong bối cảnh mà ông gọi là "cơn sốt loạn thông tin".

Các quan chức Nga phản ứng khá hạn chế đối với các cuộc đàm phán về thỏa thuận hòa bình mà Mỹ đề xuất.