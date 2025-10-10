Sunshine Sky City ra hàng căn hộ chuẩn khách sạn 4.0 giá 7x triệu/m²

(VTC News) -

Ra hàng bộ sưu tập căn hộ chuẩn khách sạn 4.0 với mức giá chỉ 7x triệu/m² giữa bối cảnh thị trường Nam Sài Gòn khan hiếm nguồn cung và giá bán liên tục leo thang, Phân khu Thịnh Vượng tại Sunshine Sky City hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm chú ý, dự án không chỉ mang đến chốn an cư lý tưởng với tiêu chuẩn sống đẳng cấp quốc tế, mà còn mở ra cơ hội đầu tư hiếm có giữa trung tâm sôi động bậc nhất TP.HCM.

Mức giá 7x/m2 - ohân khu Thịnh Vượng trở thành “điểm sáng” tại TP.HCM

Theo dữ liệu mới nhất từ Batdongsan.com.vn, ngay sau thông tin sáp nhập đơn vị hành chính, thị trường bất động sản TP.HCM ghi nhận sức bật mạnh mẽ: Giá rao bán căn hộ trung bình đã chạm ngưỡng 99 triệu đồng/m², mức cao nhất trong 2 năm qua. Song song đó, chỉ số mức độ quan tâm đến bất động sản bán cũng lập đỉnh mới, cho thấy tâm lý lạc quan và kỳ vọng vào chu kỳ tăng trưởng mới. Tuy nhiên, thị trường TP.HCM tại một số khu vực đặc biệt là tại Quận 7 cũ gần như không có dự án mới ra hàng.

Trong bối cảnh ấy, thông tin Sunshine Sky City - Tổ hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ “chuẩn khách sạn” 4.0 đầu tiên tại khu Nam Sài Gòn - nằm trên đường Phú Thuận, phường Tân Mỹ (Quận 7 cũ) ra hàng tòa V7, V8, V9 tại phân khu Thịnh Vượng với mức giá chỉ 7x triệu đồng/m², được xem như một “làn gió khác biệt”.

Tổng quan dự án Sunshine Sky City tại khu Nam Sài Gòn.

Điểm khác biệt nổi bật của Phân khu Thịnh Vượng - Sunshine Sky City nằm ở mức giá chỉ từ 7x triệu đồng/m², thấp hơn rất nhiều so với mức giá rao bán trung bình, được coi là hiếm thấy trong phân khúc căn hộ cao cấp tại TP.HCM nói chung và khu Nam Sài Gòn nói riêng.

Chọn sở hữu Phân khu Thịnh Vượng ở giai đoạn này, khách hàng không chỉ đón đầu mức giá tốt, mà còn nắm trọn “lợi kép”: vừa có cơ hội tăng biên độ giá trị khi dự án hoàn thiện, vừa khai thác sinh lời ngay sau khi bàn giao.

Bên cạnh tòa Sky 1 đã đi vào vận hành, tòa Sky 2-3-4 đã cất nóc và đang trong giai đoạn cấp tốc hoàn thiện, dự kiến sẽ bàn giao từ Quý I/2026.

Hơn 50 tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế - Sunshine Sky City kiến tạo chuẩn sống quốc tế Xanh - thông minh giữa lòng đô thị

Dự án nằm ngay mặt tiền đường Phú Thuận, tiếp giáp Phú Mỹ Hưng; dễ dàng kết nối các trục đường lớn quanh như Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát tiếp cận trung tâm thành phố rất thuận tiện, đồng thời tận hưởng không gian sinh thái hiếm có khi sở hữu ba mặt hướng sông Cả Cấm, sông Sài Gòn.

Trong bán kính chỉ khoảng 1km quanh dự án, cư dân cũng đã có sẵn một hệ sinh thái tiện ích vô cùng phong phú: từ spa, nhà hàng, café đa phong cách; đến trung tâm thương mại lớn như Crescent Mall, SC VivoCity, Lotte Mart; cùng hệ thống trường học quốc tế, bệnh viện, phòng khám chất lượng cao,….Những hạ tầng tiện ích này cũng là một trong những yếu tố gia tăng giá trị cho dự án.

Đặc biệt, khu vực này còn là nơi tập trung đông đảo cộng đồng chuyên gia Hàn Quốc, Nhật Bản - nhóm khách hàng vốn rất ưa chuộng các căn hộ từ 2-3 phòng ngủ có vị trí đắc địa, tiện ích hoàn chỉnh, vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao.

Những lợi thế về vị trí khiến Sunshine Sky City vừa phù hợp để an cư, đồng thời lựa chọn cho thuê hấp dẫn đối với chuyên gia và người nước ngoài.

Mỗi căn hộ tại phân khu Thịnh Vượng- Sunshine Sky City là một tác phẩm nghệ thuật, được hoàn thiện theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế với vật liệu nhập khẩu từ Duravit, Hansgrohe, Hafele, Marazzi, Atlas...hoặc tương đương, cùng hệ kính Low-E kịch trần chạm sàn giúp đón sáng, chống tia UV, đảm bảo tính thẩm mỹ và bền vững vượt thời gian.

Kiến trúc dự án là tuyên ngôn về phong cách sống hiện đại, với 9 tòa tháp cao 26–38 tầng được quy hoạch theo “thủy pháp” độc đáo, mở rộng tầm nhìn “triệu đô” hướng sông Sài Gòn, sông Cả Cấm và khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Trung tâm dự án là khuôn viên 12.000 m² cây xanh, mặt nước, hòa cùng đường dạo bộ xinh xắn, các chòi nghỉ, quầy bar ngoài trời,... - nơi cư dân tận hưởng trọn vẹn nhịp sống an nhiên chuẩn Wellness Resort.

Cư dân tại phân khu Thịnh Vượng không chỉ tận hưởng các tiện ích nổi trội tại đây mà còn hòa nhập vào cộng đồng của Sunshine Sky City, các tiện ích không chỉ phục vụ nhu cầu sống, mà còn nâng tầm trải nghiệm của cư dân lên chuẩn mực nghỉ dưỡng 5 sao. Hơn 50 tiện ích quốc tế được quy hoạch đồng bộ trên toàn dự án, từ nhà hàng Á – Âu, Rooftop Bar, CLB Golf 3D, Sky Pool, trung tâm Spa – Fitness, rạp chiếu phim, đến vườn nướng BBQ, thư viện, không gian sinh hoạt cộng đồng,...đáp ứng tối đa nhu cầu của cư dân.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái Smart Living với bãi đỗ xe thông minh, an ninh đa tầng, quản trị và vận hành bằng AI theo tiêu chuẩn “khách sạn 4.0”, Sunshine Sky City kiến tạo một môi trường sống tinh tế, tiện nghi an toàn và tràn đầy năng lượng.

Bể bơi Rooftop - Sky Pool kết hợp giữa thiết kế hiện đại và tầm nhìn không giới hạn, dành riêng cho những ai yêu sự tận hưởng và khác biệt.

Theo đánh giá từ thị trường, với những giá trị vượt trội mà phân khu Thịnh Vượng tại Sunshine Sky City đang sở hữu, từ vị trí trung tâm, chuẩn sống “khách sạn 4.0” đến hệ thống tiện ích và công nghệ vận hành thông minh, mức giá chỉ từ 7x triệu đồng/m² được xem là “điểm cân bằng” hiếm có trên thị trường hiện nay, thiết lập mặt bằng giá hợp lý cho khu Nam Sài Gòn.