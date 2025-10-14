Sunshine Group chuẩn bị tung hơn 20 tòa chung cư cao cấp gần kề Phú Mỹ Hưng

(VTC News) -

Thị trường bất động sản TP.HCM sắp đón làn sóng nguồn cung quy mô lớn từ Sunshine Group, với hơn 20 tòa tháp của dự án Sunshine Sky City và Noble Crystal Riverside vừa được tháo gỡ pháp lý. Kết hợp với gần 7.000 căn hộ biển của dự án Sunshine Bay Retreat Vung Tau, tổng nguồn cung mà Sunshine Group chuẩn bị tung ra thị trường phía Nam lên tới hơn 30 tòa tháp với gần 13.500 căn hộ cao cấp.

Trước đó, cả hai dự án Sunshine Sky City và Noble Crystal Riverside đều đang trong quá trình triển khai xây dựng và từng được xem là “điểm sáng” về tiến độ ở các hạng mục đủ điều kiện pháp lý. Sunshine Sky City có tòa Sky 1 đã đi vào vận hành, các tòa Sky 2, Sky 3, Sky 4 đều đã cất nóc và dự kiến sẽ bàn giao nhà từ quý 1/2026.

Noble Crystal Riverside cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 hợp phần Riverside 2 và Riverside 3 từ cuối năm 2023. Tuy nhiên, do vướng mắc thủ tục pháp lý, các tòa còn lại không thể triển khai nhanh trong thời gian qua dù đã sẵn sàng về nguồn lực và hạ tầng, gây lãng phí lớn về quỹ đất và trì hoãn việc bổ sung nguồn cung nhà ở kịp thời cho TP.HCM.

Đến nay, sau loạt chỉ đạo được UBND TP.HCM thống nhất giữa tháng 5/2025, các vướng mắc pháp lý trọng yếu liên quan đến khung thủ tục của hai dự án đã được tháo gỡ, tạo điều kiện để Sunshine Group tăng tốc triển khai những khối tháp còn lại, đồng thời kết hợp với dự án Sunshine Bay Retreat Vung Tau để tung ra thị trường hơn 30 tòa tháp với gần 13.500 căn hộ hướng tới nhu cầu ở thực.

Giới chuyên gia nhận định, trong bối cảnh mặt bằng giá căn hộ trung tâm tại TP.HCM đã tiến đến 110–200 triệu đồng/m² – mức cao nhất lịch sử, nguồn cung quy mô lớn này sẽ góp phần “hạ nhiệt” áp lực tăng giá, đưa thị trường về mặt bằng hợp lý hơn, phù hợp với định hướng phát triển nhà ở bền vững của Chính phủ.

Sunshine Sky City – nối tiếp dòng “Sunshine City” với chuẩn sống khách sạn 4.0

Sunshine Sky City gồm 9 tòa tháp cao 26-38 tầng với gần 3.500 sản phẩm cao cấp, tọa lạc trên mặt tiền đường Phú Thuận, gần kề Phú Mỹ Hưng và sông Cả Cấm, sở hữu hơn 12.000m² không gian mặt nước và hệ thống cảnh quan xanh rộng lớn.

Sunshine Sky City hội tụ đầy đủ các giá trị cốt lõi của dòng sản phẩm “Sunshine City” từ Sunshine Group: Vị trí đắc địa, thiết kế tinh tế, tiện ích all-in-one và công nghệ 4.0 dẫn đầu xu hướng.

Dự án hội tụ đầy đủ các giá trị cốt lõi của dòng sản phẩm “Sunshine City” từ Sunshine Group với loạt tiện ích 5 sao cùng công nghệ Smart Living hiện đại, kiến tạo không gian sống sinh thái, năng động và tiện nghi bậc nhất tại khu Nam Sài Gòn.

Căn hộ bàn giao chuẩn 5 sao từ những thương hiệu cao cấp hàng đầu như Duravit, Hansgrohe, Hafele, Marazzi, Atlas…(hoặc tương đương nhập khẩu chính hãng).

Được biết, bên cạnh tòa Sky 1 đã đi vào vận hành, tòa Sky 2, Sky 3, Sky 4 của Sunshine Sky City đã cất nóc và đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ bàn giao từ Quý I/2026. Dự án chuẩn bị ra hàng tòa V7, V8, V9 tại phân khu Thịnh Vượng với mức giá chỉ 7x triệu đồng/m², trong bối cảnh quận 7 cũ đã cạn kiệt nguồn cung và mức giá trung bình phân khúc cao cấp tại TP.HCM đã vượt ngưỡng 100 triệu/m2.

Noble Crystal Riverside - quần thể đô thị phức hợp mang phong cách Resort 4.0 bên sông Sài Gòn

Tọa lạc trên cung đường “tỷ đô” Đào Trí, ngay sát sông Sài Gòn và cũng gần kề Phú Mỹ Hưng, Noble Crystal Riverside có quy mô 12 tòa tháp cao trung bình lên đến 37 tầng và hơn 3.000 sản phẩm đa dạng.

Dự án tiên phong phát triển kiến trúc xanh ấn tượng với công viên bốn mùa, đường dạo bộ trên không, hệ thống vườn treo và thảm thực vật đa dạng, cùng phố mua sắm giữa công viên xanh, kết hợp công nghệ AI mang đến những trải nghiệm sống tiện nghi và hiện đại hàng đầu. Hai tòa đầu tiên (Riverside 2 và Riverside 3) đã đưa vào sử dụng, các toà còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ để chuẩn bị ra hàng.

Noble Crystal Riverside có quy mô 12 tòa tháp cao trung bình lên đến 37 tầng và hơn 3.000 sản phẩm đa dạng.

Quần thể đô thị phức hợp mang phong cách Resort 4.0 ven sông Sài Gòn sở hữu ba mặt giáp sông tại "trái tim" của khu Nam Sài Gòn. Hiện tại, hai tòa tháp Riverside 2 và Riverside 3 đã hoàn tất thi công, các tòa còn lại đang trong giai đoạn đẩy mạnh triển khai để chuẩn bị ra hàng.

Sunshine Bay Retreat Vung Tau - tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp (Integrated Resort) tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên dành cho người trẻ với quy mô gần 20ha trên bãi biển Chí Linh.

Ngoài hai dự án này, được biết Sunshine Group cũng chuẩn bị tung ra gần 7000 căn hộ biển được bàn giao full nội thất 5 sao tại dự án Sunshine Bay Retreat Vung Tau, với mức giá chỉ từ 6x triệu/m2. Được biết đây là tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp (Integrated Resort) tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên dành cho người trẻ, với hàng trăm tiện ích cao cấp trên quy mô gần 20ha tại bờ biển Chí Linh đẹp nhất Vũng Tàu, nay là phường Phước Thắng, TP.HCM.

Ba dự án nói trên được dự báo sẽ mang lại doanh thu hợp nhất hơn 100.000 tỷ đồng cho Sunshine Group giai đoạn 2026 - 2028, mở đầu cho chu kỳ tăng trưởng mới của Tập đoàn tại khu vực phía Nam.