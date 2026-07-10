Sở Xây dựng Hà Nội lý giải sự cố ngập cục bộ sau mưa lớn

(VTC News) -

Chiều 10/7, trả lời tại họp báo của UBND TP Hà Nội quý 2, ông Trương Hải Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, khẳng định các công trình chống ngập khẩn cấp sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành đã cải thiện rõ rệt năng lực tiêu thoát nước của thành phố, góp phần giảm diện tích ngập, độ sâu ngập và thời gian nước rút sau mưa.

Theo ông Long, tại các khu vực như Võ Chí Công, Nghĩa Đô, Lạc Long Quân, những nơi trước đây thường xuyên ngập từ 15-20cm, nay nước hiện rút nhanh hơn đáng kể sau các trận mưa.

Đối với trận mưa chiều 9/7, lượng mưa ghi nhận dao động từ 40-80mm. Do mưa tập trung với cường độ lớn trong thời gian ngắn, khu vực Quang Trung - Lý Thường Kiệt xuất hiện hiện tượng nước dâng tạm thời.

"Ngay sau đó, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội triển khai quy trình vận hành hệ thống thoát nước. Sau khoảng 30 phút, nước đã rút hoàn toàn", ông Long nói.

Ông Trương Hải Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thông tin tại họp báo.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng, hiện các điểm ngập trên địa bàn cơ bản đã được kiểm soát tốt, thời gian ngập không còn kéo dài như trước mà rút nhanh sau mưa.

"Những trận mưa có tính chất cực đoan trong thời gian tới sẽ là bài kiểm chứng thực tế đối với năng lực của hệ thống thoát nước mà thành phố đã đầu tư. Tuy nhiên, với nguồn lực hiện có, Hà Nội mới đầu tư được khoảng 20% quy hoạch hệ thống thoát nước", ông Long thông tin.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cũng cho biết khu vực phố Quang Trung vừa được thành phố cải tạo hệ thống thoát nước, thay thế tuyến cống cũ có kích thước 1,5 x 1,3m bằng cống hộp 2 x 2m. Việc nâng cấp này giúp tiết diện cống tăng đáng kể, nâng lưu lượng thoát nước lên khoảng gấp đôi.

Trong giai đoạn đầu vận hành, việc khớp nối và điều tiết hệ thống chưa đồng bộ, nhưng sau khi điều chỉnh chế độ vận hành và các cửa phai, nước tại khu vực đã rút rất nhanh.

Cùng ngày, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) thông tin về tình hình thoát nước sau trận mưa lớn kéo dài 30 phút.

Theo đơn vị này, chiều qua, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, khu vực trung tâm Hà Nội ghi nhận lượng mưa phổ biến 40-80mm. Một số nơi có lượng mưa cao như Yên Sở 84,4mm, Việt Hưng 73,6mm, Hoàng Mai 63,7mm, Hai Bà Trưng 52,8mm và Thanh Liệt 46,5mm.

Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập úng sau trận mưa vào chiều 9/7.

Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến một số điểm trên địa bàn thành phố xảy ra ngập cục bộ, gồm Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung - Trần Quốc Toản, nút giao Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và ngã năm Bà Triệu.

Khi mưa xảy ra, trung tâm đã yêu cầu đơn vị thi công vận hành mở cửa xả vào hồ Bảy Mẫu trong công viên Thống Nhất để đảm bảo thoát nước cho khu vực xung quanh (do dự án đang trong quá trình thực hiện nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng).

Tuy nhiên, do công tác vận hành cửa phai kết nối trục thoát nước phố Quang Trung với hồ điều hòa công viên Thống Nhất chậm, chưa kịp thời gây ra hiện tượng ngập cục bộ.

Sau 30 phút khi cửa phai được mở, các điểm úng ngập trên đã rút hết nước. Hệ thống thoát nước cục bộ sau khi được đầu tư, đưa vào vận hành công tác tiêu thoát nước nhanh, và các điểm úng ngập khác đều được kiểm soát ngoài sự cố đang tiếc do thao tác vận hành cửa phai chậm kết nối hồ điều hòa công viên Thống Nhất nêu trên.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố đã tổ chức họp kiểm điểm vào tối cùng ngày để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức vận hành hệ thống không để xảy ra sự cố như vừa qua.