(VTC News) -

Sầu riêng là “nữ hoàng trái cây” được nhiều người mê mẩn, nhưng mỗi giống lại mang một đặc trưng rất riêng. Trong đó, sầu Thái (Monthong) và sầu Ri6 là hai cái tên được so sánh nhiều nhất bởi mức độ ngon và phổ biến.

Sầu Thái và sầu Ri6, loại nào ngon hơn?

Sầu Thái, tên đầy đủ là Monthong, là giống sầu riêng nổi tiếng của Thái Lan và được trồng nhiều tại Đông Nam Bộ và Tây Nguyên của Việt Nam. Thái Lan chú trọng kỹ thuật canh tác để cho ra loại sầu riêng có múi lớn, màu vàng nhạt, hương thơm dịu và vị ngọt dễ ăn. Sầu Thái thường được nhiều người mới tập ăn sầu riêng ưa chuộng do mùi không quá nồng.

Sầu Ri6 được trồng thành cồng ở Việt Nam lần đầu tiên tại Vĩnh Long, sau được nhân rộng ra một số địa phương khác, nổi tiếng với màu vàng óng, múi dày, béo đậm và thơm ngậy. Đây là một trong những giống sầu riêng ngon nhất Việt Nam và thường được đánh giá là “chuẩn vị sầu riêng truyền thống”, phù hợp với những ai thích sầu riêng thơm mạnh, béo đậm và mùi đặc trưng.

So sánh sầu Thái và sầu Ri6. (Ảnh: SFARM)

Vậy sầu Thái Monthong hay sầu Ri6 ngon hơn? Câu trả lời tùy thuộc vào khẩu vị, bởi sầu Thái và sầu Ri6 đều là giống sầu riêng ngon và phổ biến bậc nhất trên thị trường. Sầu Thái ngọt thanh, mềm mịn, mùi nhẹ, dễ ăn, bảo quản tốt. Sầu Ri6 ngọt đậm, cực béo, thơm mạnh, cơm dẻo sánh “gây nghiện”. Xét về độ ngọt và béo, Ri6 vượt trội hơn. Nhưng xét về tính phổ biến, dễ ăn, dễ bảo quản, sầu Thái lại chiếm ưu thế.

Mỗi loại mang hương vị và ưu điểm riêng. Nếu bạn thích ngọt đậm, béo nhiều, thơm nồng, hãy chọn sầu Ri6. Nếu bạn thích ngọt thanh, dễ ăn, ít ngấy, nên chọn sầu Thái.

Phân biệt sầu Thái Monthong và sầu Ri6

Quan sát màu sắc và hình dáng múi, bạn có thể phân biệt hai loại sầu riêng này.

Màu sắc cơm: Sầu Thái cơm vàng nhạt, mềm nhưng không quá sẫm màu. Sầu Ri6 vàng đậm, bắt mắt và đều màu hơn.

Độ dày cơm: Sầu Thái cơm dày, hạt lép hoặc hạt nhỏ, múi lớn và căng. Sầu Ri6 cơm rất dày, hạt lép nhiều, tỷ lệ thịt cao.

Kết cấu: Sầu Thái mềm dẻo nhưng hơi khô hơn Ri6, dễ bảo quản. Sầu Ri6 béo, dẻo mịn và nhiều dầu, dễ tan trong miệng.

Về hình thức, cả hai đều đẹp, nhưng sầu Ri6 thường nhìn hấp dẫn hơn do màu vàng đậm và cơm dày.

So sánh về mùi: Sầu Thái mùi nhẹ, không quá nồng. Nhiều người mới tập ăn thích loại này vì không gây “choáng”. Sầu Ri6 mùi mạnh, thơm đậm, đặc trưng “chất sầu riêng”. Người “nghiện” sầu riêng chuộng mùi đặc trưng này.

So sánh giá cả: Giá sầu riêng thay đổi theo mùa, nhưng nhìn chung sầu Thái giá trung bình, thường ổn định do nguồn cung lớn. Sầu Ri6 giá cao hơn Thái trong nhiều thời điểm do nhu cầu cao và sản lượng không quá lớn.

Nếu xét về “giá trị trên chất lượng”, cả hai đều đáng thử. Sầu Thái phù hợp với người muốn giá mềm; Ri6 phù hợp với người muốn vị đậm và béo.

Qua những đặc điểm được mô tả trên, bạn thích ăn sầu Thái hay sầu Ri6 hơn?