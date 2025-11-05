Smart A đồng hành cùng Bộ Y tế trong chuyến công tác sẻ chia cùng miền Trung

(VTC News) -

Đồng hành cùng đoàn là Công đoàn Y tế Việt Nam, Báo Sức khỏe & Đời sống và đại diện thương hiệu Smart A – đơn vị luôn gắn bó trong các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Hành trình nghĩa tình giữa mùa mưa lũ

Tại Thừa Thiên Huế, đoàn công tác làm việc với UBND thành phố Huế, kiểm tra thực tế tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Huế, Trung tâm Y tế Phú Xuân, Trạm Y tế phường Thủy Dương và Bệnh viện Trung ương Huế - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn kéo dài.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn Công tác thăm hỏi động viên, trao tặng các phần quà ý nghĩa tại Trung tâm y tế Phú Xuân

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cùng các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, y bác sĩ đang nỗ lực bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị và xử lý môi trường y tế trong điều kiện khó khăn.

Đoàn Công tác trao tặng sản phẩm Smart A tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngày làm việc thứ hai, tại Đà Nẵng, đoàn đã có buổi làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng và Sở Y tế, nghe báo cáo tình hình phòng chống lụt bão và công tác bảo đảm y tế cho người dân vùng bị ngập úng. Sau đó, đoàn di chuyển kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, một số tuyến đường về TTYT khu vực Duy Xuyên và TTYT khu vực Đại Lộc bị chia cắt, không thể tiếp cận. Đoàn đã linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, thay thế bằng việc thăm và trao quà hỗ trợ tại Trung tâm Y tế xã Bà Nà, địa bàn còn nhiều khó khăn.

Đoàn công tác trao tặng sản phẩm Smart A tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam.

Tại đây, những món quà thiết thực – bao gồm hóa chất xử lý nước, vật tư y tế, cùng sản phẩm hỗ trợ sức khỏe Smart A - đã được gửi tới cán bộ y tế và người dân vùng cao. Dù hành trình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, nhưng tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của ngành Y tế vẫn không hề gián đoạn.

Đoàn Công tác trao tặng tại Trung tâm Y tế xã Bà Nà.

Smart A – đồng hành cùng tinh thần “Bảo vệ Blouse trắng”

Trong chuyến công tác, đại diện Smart A đã cùng Công đoàn Y tế Việt Nam trực tiếp trao quà, gửi lời động viên đến đội ngũ y bác sĩ đang bám trụ tại các điểm y tế cơ sở.

Ông Hà Văn Nam – Giám đốc Công ty TNHH Ứng dụng Khoa học Công nghệ Quốc tế (Smart A) chia sẻ: “Khi chứng kiến những y bác sĩ vùng lũ vẫn miệt mài túc trực bên bệnh nhân, chúng tôi thật sự xúc động. Dù điều kiện thiếu thốn, họ vẫn giữ vững tinh thần và trách nhiệm của người thầy thuốc. Chúng tôi tin rằng, một phần quà nhỏ có thể không làm thay đổi hoàn cảnh, nhưng có thể lan tỏa niềm tin rằng luôn có người đồng hành, luôn có sự quan tâm phía sau mỗi chiếc áo blouse trắng".

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Y tế Việt Nam và Công ty TNHH Ứng dụng Khoa học Công nghệ Quốc tế (Smart A) do ông Hà Văn Nam – Giám đốc Công ty đại diện ký kết.

Ông Nam cũng nhấn mạnh, mỗi hoạt động thiện nguyện của Smart A đều bắt đầu từ tinh thần “khoa học gắn với nhân văn” – nơi công nghệ phục vụ con người, và con người là trung tâm của mọi nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng. Đồng hành cùng Bộ Y tế, Smart A không chỉ góp phần chia sẻ vật chất mà còn lan tỏa tinh thần “Bảo vệ Blouse trắng – vì sức khỏe Việt Nam”, nối dài chuỗi hoạt động cộng đồng đã được triển khai từ trước đến nay.

Chuyến công tác do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên trực tiếp dẫn đầu không chỉ là nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, mà còn là hành trình sẻ chia đầy ý nghĩa. Sự có mặt của Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam và các đơn vị đồng hành như Smart A đã mang đến nguồn động viên tinh thần to lớn cho cán bộ y tế và người dân vùng lũ. Trong những ngày khó khăn, hình ảnh những chiếc áo blouse lấm bùn nhưng vẫn sáng lên vì lòng tận tụy đã trở thành biểu tượng đẹp của ngành Y.