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Siêu sao Lionel Messi xây dựng đế chế tài chính 1,1 tỷ USD thế nào?

(VTC News) -

Tiền đạo tuyển Argentina Lionel Messi tích lũy khối tài sản 1,1 tỷ USD qua các hợp đồng thi đấu, quảng cáo và loạt danh mục đầu tư kinh doanh.

VTC News
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