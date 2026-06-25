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Siêu sao Lionel Messi xây dựng đế chế tài chính 1,1 tỷ USD thế nào?
(VTC News) -
Tiền đạo tuyển Argentina Lionel Messi tích lũy khối tài sản 1,1 tỷ USD qua các hợp đồng thi đấu, quảng cáo và loạt danh mục đầu tư kinh doanh.
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