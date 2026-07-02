Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Bồ Đào Nha vs Croatia, vòng 1/16 World Cup

(VTC News) -

Bồ Đào Nha vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị trí nhì bảng K, sau trận hòa CHDC Congo, thắng Uzbekistan và hòa Colombia. Croatia cũng đứng thứ hai bảng L, sau khi thua Anh rồi lần lượt vượt qua Panama và Ghana.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Bồ Đào Nha vs Croatia diễn ra lúc 6h ngày 3/7 trên sân BMO Field (Toronto, Canada). Đây là cặp đấu giữa hai đội giàu kinh nghiệm ở vòng knock-out, nhưng hành trình vòng bảng của cả hai đều chưa tạo cảm giác thật sự ổn định.

Siêu máy tính dự đoán Bồ Đào Nha vs Croatia ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta đánh giá Bồ Đào Nha là đội có khả năng thắng cao hơn trong 90 phút. Theo The Analyst, Bồ Đào Nha đạt 54,5%, Croatia đạt 20,4%, còn khả năng hai đội bước vào hiệp phụ là 25,1%.

Xét rộng hơn, Bồ Đào Nha được dự đoán có 67,4% cơ hội vào vòng 16 đội, trong khi con số của Croatia là 32,6%. Đây là khoảng cách đáng kể, nhưng không quá lớn nếu so với nhiều cặp đấu khác ở vòng 1/16.

Khoảng cách cơ hội vào vòng 16 đội giữa Bồ Đào Nha và Croatia không quá lớn. (Ảnh: AP)

Mô hình dữ liệu của Sports Mole dự đoán tỷ lệ thắng của Bồ Đào Nha và Croatia cũng nghiêng về Cristiano Ronaldo và đồng đội. Cụ thể, Bồ Đào Nha có 49,85% khả năng thắng, Croatia đạt 27,1%, còn tỷ lệ hòa là 23,05%.

Các chỉ báo bàn thắng của Sports Mole nghiêng về khả năng trận đấu có nhiều hơn 2 bàn thắng. Mốc trên 2,5 bàn đạt 59,5%, khả năng hai đội cùng ghi bàn là 60,25%.

Bồ Đào Nha cải thiện hiệu quả tấn công

Bồ Đào Nha có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình cao nhất ở vòng bảng, nhưng khả năng chuyển ưu thế thành cơ hội chưa thật sự ổn định. Theo Opta, họ đạt tỷ lệ cầm bóng khoảng 62,5%, có 37 cú sút và 12 lần đưa bóng trúng đích.

Trận thắng Uzbekistan 5-0 cho thấy chất lượng tấn công của Bồ Đào Nha vẫn rất cao khi có khoảng trống. Tuy nhiên, hai trận hòa trước CHDC Congo và Colombia lại đặt ra vấn đề khác. Đội bóng của HLV Roberto Martinez có thể gặp khó nếu đối thủ phòng ngự chặt chẽ và thu hẹp trung lộ.

Cristiano Ronaldo đã ghi 2 bàn ở vòng bảng, nhưng anh vẫn chưa từng lập công tại vòng knock-out World Cup. Bên cạnh Ronaldo, Vitinha là điểm tựa quan trọng ở tuyến giữa, còn Bruno Fernandes và Bernardo Silva giữ vai trò kết nối giữa kiểm soát bóng và các pha xử lý cuối cùng.

Thống kê lịch sử đối đầu mang lại sự tự tin cho Bồ Đào Nha. Tại EURO 2016, họ từng đánh bại Croatia ngay ở vòng knock-out đầu tiên trước khi lên ngôi vô địch, dù cũng có một vòng bảng không thực sự thuyết phục.

Đây là lần thứ tư Croatia góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup. (Ảnh: Reuters)

Kinh nghiệm của Croatia

Sau thất bại 2-4 trước Anh, Croatia lấy lại phong độ bằng hai chiến thắng trước Panama và Ghana. Cách họ vượt qua vòng bảng cho thấy đội bóng của HLV Zlatko Dalic vẫn có khả năng điều chỉnh nhịp trận, kiểm soát khu vực giữa sân và tận dụng kinh nghiệm ở các thời điểm quan trọng.

Croatia không còn tạo cảm giác bùng nổ như giai đoạn đỉnh cao, nhưng đội bóng này vẫn rất khó bị đánh bại trong các trận đấu loại trực tiếp. Đây là lần thứ tư Croatia góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup. Đáng chú ý, trong cả ba lần trước (1998, 2018 và 2022), họ đều vượt qua vòng 32 đội.

Họ từng vào chung kết World Cup 2018, giành hạng ba năm 2022 và tiếp tục góp mặt ở vòng knock-out kỳ này. Nếu Bồ Đào Nha không cải thiện khả năng dứt điểm, trận đấu hoàn toàn có thể kéo dài sang hiệp phụ hoặc thậm chí loạt sút luân lưu.

Tính trên mọi đấu trường, Croatia thắng 11 trong 16 trận gần nhất. Tuy nhiên, cả bốn thất bại trong chuỗi này đều đến trước các đội tuyển xếp trên họ trên bảng xếp hạng FIFA, điều khiến nhiều người nghi ngờ khả năng họ có thể vượt qua Bồ Đào Nha.

Croatia vẫn sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào Luka Modric. Nếu ra sân trước Bồ Đào Nha, anh sẽ có trận đấu World Cup thứ 23, cân bằng thành tích của Paolo Maldini và Manuel Neuer, đồng thời vươn lên đồng hạng năm trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Dự đoán Bồ Đào Nha vs Croatia

Dự đoán Bồ Đào Nha - Croatia: Đội nào thắng?

Trận đấu này nhiều khả năng không diễn ra theo thế một chiều. Bồ Đào Nha có nhiều phương án tấn công hơn, nhưng Croatia đủ kinh nghiệm để làm chậm nhịp, kéo trận đấu vào các giai đoạn kiểm soát chặt và chờ cơ hội từ những pha lên bóng có chọn lọc.

Chỉ số bàn thắng nghiêng về việc cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn. Bồ Đào Nha có chất lượng cá nhân tốt hơn ở tuyến trên, nhưng Croatia thường biết cách tạo áp lực trong các trận đấu lớn, đặc biệt khi Modric và Kovacic kiểm soát được nhịp luân chuyển ở giữa sân.

Sự khác biệt có thể đến từ khả năng xử lý cuối cùng. Nếu Bồ Đào Nha tận dụng tốt các pha phối hợp quanh vòng cấm, họ đủ khả năng giải quyết trận đấu trong 90 phút. Croatia vẫn có thể kéo trận đấu đến sát ranh giới hiệp phụ, nhưng lợi thế về chiều sâu tấn công giúp Bồ Đào Nha nhỉnh hơn.

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 2-1 Croatia.