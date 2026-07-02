Nhận định, dự đoán tỷ số Bồ Đào Nha vs Croatia: Ronaldo phá dớp lần đầu tiên

(VTC News) -

Trận Bồ Đào Nha vs Croatia thuộc vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra lúc 6h ngày 3/7 trên sân BMO Field, Toronto, Canada. Thuật toán mô phỏng của Opta đưa ra tỷ lệ thắng của Bồ Đào Nha và Croatia trong 90 phút tương ứng là 54,5% - 20,4%, còn khả năng trận đấu phải bước sang hiệp phụ ở mức 25,1%.

Bồ Đào Nha bất bại ở vòng bảng nhưng chỉ xếp nhì bảng K. Croatia thua Anh ở trận ra quân, sau đó thắng Panama và Ghana để trở lại đúng nhịp quen thuộc của đội bóng giàu kinh nghiệm ở đấu trường World Cup.

Thông tin nhanh trận Bồ Đào Nha vs Croatia Thời gian: 6h ngày 3/7. Sân: BMO Field, Toronto, Canada. Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV9.

Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Croatia

Bồ Đào Nha hòa CHDC Congo 1-1, thắng Uzbekistan 5-0 rồi hòa Colombia 0-0 ở vòng bảng. Kết quả không tệ, nhưng hành trình đó chưa tạo cảm giác của một ứng viên vô địch thật sự ổn định. Trước Colombia, đội bóng của Roberto Martinez chỉ có 2 cú sút trúng đích và may mắn thoát thua ở vài tình huống cuối trận.

Croatia lại đi theo hướng ngược. Trận thua Anh 2-4 có thể làm sụp tinh thần nhiều đội, nhưng Luka Modric và đồng đội thắng Panama 1-0, rồi hạ Ghana 2-1 để chiếm vị trí nhì bảng L. Họ không bùng nổ, nhưng biết cách kéo trận đấu về vùng kiểm soát của mình.

Bồ Đào Nha đấu với Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Điểm then chốt nằm ở tuyến giữa. Bồ Đào Nha cần Vitinha, Bruno Fernandes và Joao Neves đưa bóng qua lớp pressing đầu tiên. Croatia sẽ dựa vào Modric, Kovacic và Baturina để làm chậm nhịp trận, đồng thời chờ Budimir xử lý các pha bóng trong vùng cấm.

Cristiano Ronaldo chưa từng ghi bàn ở vòng loại trực tiếp của World Cup. Bồ Đào Nha cần siêu sao này thông nòng để phá rào cản tâm lý.

Phong độ Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha bất bại 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, thắng 5 và hòa 3. Tuy nhiên, vòng bảng World Cup 2026 cho thấy họ còn thiếu sự sắc bén khi gặp đối thủ có tổ chức. Trận thắng Uzbekistan 5-0 là điểm sáng, nhưng 2 trận hòa trước CHDC Congo và Colombia đều để lại dấu hỏi về tốc độ xử lý ở pha cuối.

Theo Opta, Bồ Đào Nha đạt tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 62,5% ở vòng bảng, mức cao nhất của họ tại một kỳ World Cup. Đổi lại, số cú sút và cú sút trúng đích chưa tương xứng: 37 cú sút, 12 lần trúng đích sau 3 trận.

Ronaldo chưa từng ghi bàn ở vòng knock out World Cup. (Ảnh: AP)

Vitinha là nhân vật quan trọng. Anh thực hiện 270 đường chuyền ở vòng bảng, nhiều nhất lịch sử Bồ Đào Nha tại giai đoạn này của World Cup. Nếu Vitinha giữ nhịp tốt, Bruno Fernandes và Ronaldo sẽ có nhiều bóng hơn ở khu vực quyết định.

Phong độ Croatia

Croatia thắng 2 trận liên tiếp sau thất bại trước Anh. Chiến thắng Panama 1-0 giúp họ giảm áp lực, còn trận thắng Ghana 2-1 cho thấy bản lĩnh xử lý thời điểm của đội bóng từng vào chung kết World Cup 2018 và bán kết World Cup 2022.

HLV Zlatko Dalic đã điều chỉnh hệ thống sau trận mở màn. Croatia trở lại sơ đồ 4-2-3-1, giúp Martin Baturina có thêm không gian hoạt động sau tiền đạo. Baturina đem lại khả năng kéo bóng, nhận bóng giữa các tuyến và tạo các pha đột phá ngắn mà Croatia thiếu trước Anh.

Modric vẫn là điểm cân bằng. Anh vừa kiến tạo bàn quyết định trước Ghana và nếu ra sân trước Bồ Đào Nha, tiền vệ này có trận thứ 23 tại World Cup. Croatia không còn tốc độ cao ở mọi vị trí, nhưng họ có thừa kinh nghiệm để khiến trận đấu bị ngắt nhịp.

Croatia là đội bóng giàu kinh nghiệm. (Ảnh: AP)

Thông tin lực lượng Bồ Đào Nha vs Croatia

Bồ Đào Nha không có ca chấn thương mới sau trận hòa Colombia. Joao Neves được dự báo trở lại đội hình xuất phát sau khi ngồi dự bị ở lượt cuối vòng bảng. Vitinha tiếp tục đá trục giữa, còn Bruno Fernandes giữ vai trò số 10.

Cristiano Ronaldo nhiều khả năng vẫn đá cao nhất. Vấn đề của Martinez là chọn cánh: Pedro Neto tạo tốc độ, Joao Felix đem lại khả năng xử lý trong không gian hẹp, còn Rafael Leao là phương án tăng nhịp từ ghế dự bị.

Croatia cũng không có tổn thất đáng kể. Gvardiol có thể trở lại đội hình chính, trong khi Perisic nhiều khả năng được đẩy lên cao hơn. Petar Sucic ghi bàn trước Ghana, nhưng Nikola Vlasic cũng tạo sức ép cạnh tranh sau pha lập công quyết định ở phút 83.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Croatia

Bồ Đào Nha: Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo.

Croatia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Vlasic, Petar Sucic, Baturina; Budimir.

Dự đoán tỷ số Bồ Đào Nha vs Croatia

Dự đoán Bồ Đào Nha - Croatia: Đội nào thắng?

Bồ Đào Nha nhỉnh hơn nhờ chiều sâu đội hình, khả năng kiểm soát bóng và chất lượng nhân sự ở 1/3 cuối sân. Tuy nhiên, Croatia là đối thủ có kinh nghiệm đặc biệt ở knock-out. Họ biết cách giữ trận đấu trong thế giằng co, không để nhịp bóng bị cuốn theo đối thủ quá lâu.

Trận đấu có cơ sở xuất hiện từ 2 đến 3 bàn. Bồ Đào Nha ghi 6 bàn và mới thủng lưới 1 lần tại World Cup 2026, trong khi Croatia ghi 5 bàn nhưng cũng nhận 5 bàn thua. Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức khá, bởi Croatia đã ghi bàn cả 3 trận vòng bảng, còn Bồ Đào Nha vẫn để CHDC Congo tạo được bàn thắng.

Số cú sút có thể nghiêng về Bồ Đào Nha nếu họ kiểm soát bóng lâu hơn. Nhưng chất lượng cơ hội sẽ phụ thuộc vào việc Bruno Fernandes và Vitinha có kéo được Modric - Kovacic rời khỏi khu vực trung tâm hay không. Phạt góc có thể xuất hiện nhiều ở hai đầu sân, khi Nuno Mendes, Cancelo, Perisic và Gvardiol đều có xu hướng tham gia tấn công biên.

Dự đoán kết quả: Bồ Đào Nha 2-1 Croatia.