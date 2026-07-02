Nhận định, dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Áo: Yamal theo chân Messi

(VTC News) -

Trận Tây Ban Nha vs Áo thuộc vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 3/7 trên sân SoFi ở Inglewood, Mỹ. Thuật toán mô phỏng của Opta đưa ra nhận định tỷ lệ thắng của Tây Ban Nha và Áo trong 90 phút tương ứng là 70,6% - 12,2%, còn khả năng trận đấu phải bước sang hiệp phụ ở mức 17,3%.

Tây Ban Nha đứng đầu bảng H với 7 điểm và chưa thủng lưới. Áo trở lại vòng knock-out World Cup sau 72 năm với hành trình nhiều biến động và đầy kịch tính ở vòng bảng.

Thông tin nhanh trận Tây Ban Nha vs Áo Thời gian: 2h ngày 3/7. Sân: SoFi Stadium, Inglewood, Mỹ. Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV9.

Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha mở màn chiến dịch World Cup 2026 bằng trận hòa Cape Verde 0-0, sau đó thắng Ả Rập Xê Út 4-0 và Uruguay 1-0 để chiếm ngôi đầu bảng H. Đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente chưa tạo cảm giác bùng nổ liên tục, nhưng nền tảng phòng ngự và khả năng kiểm soát bóng vẫn rất chắc.

Áo đi tiếp với vị trí nhì bảng J. Họ thắng Jordan 3-1, thua Argentina 0-2, rồi hòa Algeria 3-3 trong trận đấu nghẹt thở. Bàn gỡ của Sasa Kalajdzic ở phút bù giờ giúp Áo thoát hiểm, đồng thời cho thấy đội bóng của Ralf Rangnick không dễ buông trận.

Tây Ban Nha đấu với Áo ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Tây Ban Nha muốn kéo trận đấu về nhịp chuyền bóng có kiểm soát. Áo cần làm điều ngược lại: Tăng va chạm, đẩy tốc độ sau khi đoạt bóng và khai thác Sabitzer, Arnautovic ở các pha chuyển hướng nhanh.

Lionel Messi từng ghi cú đúp vào lưới đội tuyển Áo ở vòng bảng. Người hâm mộ Tây Ban Nha chờ đợi Lamine Yamal làm điều tương tự trước đối thủ này.

Phong độ Tây Ban Nha

Tây Ban Nha chưa thủng lưới tại World Cup 2026. Họ chưa phải nhận cú sút trúng đích nào trong hiệp một của các trận đấu, đồng thời không để đối thủ dứt điểm quá 6 lần ở 5 trận World Cup gần nhất. Đây là nền tảng giúp La Roja giảm rủi ro ở vòng loại trực tiếp.

Tuy nhiên, câu hỏi nằm ở nhịp tấn công. Trận hòa Cape Verde cho thấy Tây Ban Nha vẫn có thể bế tắc nếu đối thủ thu hẹp trung lộ và không để khoảng trống sau lưng. Sau đó, họ tìm lại nhịp bằng chiến thắng 4-0 trước Ả Rập Xê Út, rồi thắng Uruguay bằng bàn của Alex Baena.

Tây Ban Nha đứng đầu bảng H. (Ảnh: Reuters)

Lamine Yamal là nguồn sáng tạo đáng chú ý nhất ở biên, trong bối cảnh Nico Williasm và Yeremi Pino ở cánh đối diện đều chấn thương. Oyarzabal dẫn đầu danh sách ghi bàn của Tây Ban Nha tại giải, còn Rodri và Pedri giữ vai trò điều tiết trước vòng cấm đối thủ.

Phong độ Áo

Áo là đội khó đoán hơn. Họ ghi 6 bàn ở vòng bảng nhưng cũng thủng lưới 6 lần. Trận hòa Algeria 3-3 phản ánh rõ bản sắc hiện tại: nhiều năng lượng, sẵn sàng tăng nhịp, nhưng không phải lúc nào cũng kiểm soát tốt khoảng trống sau lưng tuyến giữa.

Rangnick vẫn xây Áo trên nền pressing và các pha đưa bóng lên nhanh. Sabitzer là người tạo lực đẩy từ tuyến hai, Arnautovic làm điểm tựa ở phía trên, còn Laimer có thể được kéo về hậu vệ trái để xử lý hướng tấn công của Yamal.

Điểm trừ là sự ổn định phòng ngự. Áo đã không giữ sạch lưới trong 12 trận World Cup liên tiếp. Trước Tây Ban Nha, việc để đối thủ liên tục đưa bóng vào 1/3 cuối sân sẽ khiến họ rất khó duy trì thế cân bằng.

Đội tuyển Áo vượt qua vòng bảng sau trận đấu nhiều tranh cãi với Algeria. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha có nhiều vấn đề ở nhóm tấn công biên. Yeremy Pino chấn thương vai, Nico Williams gặp vấn đề cơ khép, còn Victor Munoz đau đùi. Munoz có khả năng trở lại cao hơn, nhưng Baena vẫn có cơ sở giữ suất đá chính sau bàn quyết định trước Uruguay.

Ở tuyến giữa, Mikel Merino cạnh tranh vị trí với Fabian Ruiz, Dani Olmo và Gavi. Rodri, Pedri gần như chắc suất nếu De la Fuente không có điều chỉnh lớn.

Áo không có ca vắng nghiêm trọng. David Alaba và Marko Arnautovic gặp vấn đề nhẹ ở đầu gối sau trận gặp Algeria nhưng được dự báo vẫn đủ khả năng thi đấu. Carney Chukwuemeka có thể được cân nhắc đá chính nếu Rangnick muốn thêm sức kéo bóng giữa các tuyến.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha: Unai Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Merino, Rodri, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Baena.

Áo: A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Laimer; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer; Arnautovic.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Áo

Dự đoán Tây Ban Nha - Áo: Đội nào thắng?

Tây Ban Nha có lợi thế rõ về xác suất thắng, khả năng kiểm soát nhịp và chất lượng phòng ngự. Áo đủ năng lượng để khiến trận đấu có những đoạn khó chịu, nhưng họ phải giảm sai số ở khu vực trước vòng cấm nếu không muốn bị cuốn vào các pha phối hợp ngắn của La Roja.

Trận đấu có cơ sở nằm quanh mốc 2 bàn. Tây Ban Nha tạo chỉ số bàn thắng kỳ vọng 7,93 từ 55 cú sút ở vòng bảng, nhưng chỉ ghi 5 bàn và thường thắng theo cách kiểm soát hơn là dồn dập. Áo có 6 bàn sau 3 trận, song phải đối mặt hàng thủ chưa thủng lưới.

Khả năng hai đội cùng ghi bàn không cao. Tây Ban Nha có đủ điều kiện hướng đến trận thắng kèm sạch lưới nếu mở tỷ số trước giờ nghỉ. Phạt góc có thể nghiêng về Tây Ban Nha do sức ép hai biên của Yamal và Baena. Thẻ phạt đáng chú ý ở các pha Áo phải ngăn Yamal, Pedri hoặc Rodri xoay người thoát pressing.

Dự đoán kết quả: Tây Ban Nha 2-0 Áo.