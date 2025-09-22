Siêu bão Ragasa mạnh nhất trong năm đổ bộ Philippines, hơn 10.000 người sơ tán

(VTC News) -

Siêu bão mạnh nhất trong năm đổ bộ Philippines, hơn 10.000 người phải sơ tán

Siêu bão Ragasa gây ra gió mạnh và mưa lớn khi đổ bộ Cagayan, Philippines hôm 22/9, khiến sóng lớn tràn vào dọc theo bờ biển tỉnh này.

Đoạn phim do văn phòng quản lý rủi ro địa phương ghi lại cho thấy gió mạnh và mưa lớn trút xuống thị trấn ven biển Santa Ana. Reuters xác nhận được vị trí quay phim từ các tòa nhà, đường sá và bố cục bờ biển, thảm thực vật và các đảo xung quanh trùng khớp với hình ảnh lưu trữ và ảnh vệ tinh. Reuters cũng xác nhận được ngày quay phim từ các cơ quan chức năng tại văn phòng quản lý rủi ro và thảm họa.

Hình ảnh được cho là bão đổ bộ được lan tỏa trên mạng xã hội. (Nguồn: Twitter)

Hình ảnh được cho là bão đổ bộ được lan tỏa trên mạng xã hội. (Nguồn: Twitter)

Chính quyền cho các cơ quan công sở và trường học trên khắp Metro Manila cùng nhiều vùng rộng lớn khác của nước này tạm dừng hoạt động. Các quan chức thời tiết nâng mức cảnh báo bão lên cao nhất tại quần đảo Babuyan xa xôi, ở phía bắc đảo Luzon, đồng thời kêu gọi người dân ở các cộng đồng ven biển và vùng trũng thấp sơ tán trước nguy cơ triều cường và lũ lụt.

Với sức gió mạnh nhất duy trì 205 km/h và giật lên đến 250 km/h, bão Ragasa được dự báo sẽ đổ bộ hoặc đi qua quần đảo Babuyan vào khoảng giữa trưa trước khi vượt qua eo biển Luzon.

Các nhà dự báo thời tiết Philippines cảnh báo về tình trạng mất điện trên diện rộng, lở đất và biển động nguy hiểm khi dải bão ngoài bắt đầu đổ bộ vào phía bắc Luzon. Các hãng hàng không đã hủy hơn một chục chuyến bay nội địa, chủ yếu trên các tuyến Luzon, trong khi các cảng biển đã tạm dừng dịch vụ phà.