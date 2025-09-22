Tin mới nhất siêu bão Ragasa: Áp sát Biển Đông, Bắc và Trung Bộ mưa lớn 3 ngày

(VTC News) -

Theo đó, lúc 13h ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 140km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Ragasa không đổi hướng, di chuyển nhanh với tốc độ 20-25km/h và đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 9. Vị trí tâm siêu bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất cấp 17, giật trên cấp 17. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đây là cấp độ rủi ro thiên tai rất lớn, môi trường bị phá huỷ, để lại hậu quả lâu dài khó hồi phục.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của siêu bão Ragasa. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 13h ngày 24/9, siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 230km về phía Đông, tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17. Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13h ngày 25/9, bão số 9 Ragasa trên vùng biển Quảng Ninh đến Ninh Bình, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực vịnh Bắc Bộ.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Trên đất liền nước ta, từ ngày 25-27/9, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến TP Huế khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.