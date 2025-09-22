Ragasa duy trì cấp siêu bão trong 48 giờ tới, dự báo vào Quảng Ninh-Hà Tĩnh

(VTC News) -

Siêu bão Ragasa khả năng giữ được cường độ siêu bão (cấp 16-17) trong 48 giờ tới, từ 24/9 bắt đầu suy yếu dần. Dự báo trong ngày 25/9, bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta, trọng tâm là khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 10h ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 140km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Siêu bão Ragasa đạt cấp cực đại, đang tiến nhanh về Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Ragasa di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9.

Vị trí tâm siêu bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 17, giật trên cấp 17. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 10h ngày 24/9, siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 290km về phía Đông. Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão cấp 16, giật trên cấp 17. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Khoảng 10h ngày 25/9, bão số 9 Ragasa trên khu vực vịnh Bắc Bộ, đổi hướng Tây Tây Nam, di chuyển với tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực vịnh Bắc Bộ.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Dưới tác động của siêu bão Ragasa, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Từ 24/9, vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật trên cấp 16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.