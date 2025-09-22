Đóng

Siêu bão Ragasa mạnh cấp 17, quân đội sẵn sàng ứng phó

Siêu bão Ragasa mạnh cấp 17, giật trên cấp 17, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có công điện hỏa tốc về việc ứng phó với siêu bão Ragasa.

