Shinhan Life Việt Nam hoàn thành chương trình hướng nghiệp S-Career

(VTC News) -

Sau mùa đầu tiên được giáo viên và học sinh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đón nhận tích cực vào năm 2024, Shinhan Life Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình S-Career mùa 2. Thay vì đưa ra lời khuyên nghề nghiệp, S-Career sẽ cung cấp phương pháp, hướng dẫn công cụ và biểu mẫu nhằm hỗ trợ học sinh trong việc có đủ thông tin để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực của bản thân, điều kiện gia đình và hoàn cảnh kinh tế xã hội.

Chương trình S-Career 2025 ghi dấu ấn bằng chuỗi hoạt động đa dạng, thành công thu hút gần 2.100 học sinh và hơn 200 giáo viên tham gia.

Năm nay, S-Career được triển khai tại 4 điểm trường: trường THPT Chuyên Bảo Lộc (Lâm Đồng), trường THPT Tắc Vân (Cà Mau), trường THPT Ten Lơ Man (TP.HCM) và trường THPT Nguyễn Trung Trực (Tây Ninh). Chương trình được thiết kế giữa sơ lược lý thuyết, thực hành ứng dụng và giải đáp thắc mắc, đã thu hút gần 2.100 học sinh và hơn 200 giáo viên tham gia.

“Là Công ty bảo hiểm nhân thọ, chúng tôi tập trung mang lại những giải pháp tài chính, bảo vệ cho tương lai khách hàng Việt. Bên cạnh đó, chúng tôi ưu tiên đầu tư vào giáo dục và sự phát triển cho trẻ em – thế hệ tương lai của đất nước”, Ông Bae Seung Jun, Tổng giám đốc Shinhan Life Việt Nam nhấn mạnh.

Công ty dự kiến sẽ triển khai chương trình S-Career trong những năm tới tại nhiều địa phương hơn, với nội dung được cập nhật theo nhu cầu thực tiễn và sự thay đổi của thị trường lao động.