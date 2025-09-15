Sau 9 tháng thông xe, hầm chui 800 tỷ ở TP.HCM xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà

Anh Vũ Thế Anh (ngụ xã Bình Hưng) cho biết, ổ gà, ổ voi tại khu vực này dày đặc đến mức ngày nào đi làm anh cũng phải căng mắt tránh né. Có lần xe lọt xuống hố, anh suýt ngã vì phải thắng gấp. "Xe hỏng còn có thể sửa, nhưng ngã ra đường thì nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng", anh Thế Anh nói.