Sau 3 lần tăng liên tiếp, giá xăng ngày mai dự báo giảm

(VTC News) -

Tuần qua, giá xăng trên thị trường Singapore có xu hướng giảm nhẹ nhưng không đáng kể. Cập nhật tới sáng 10/9, giá xăng E5 RON92 tại Singapore đang được niêm yết ở mức 79,2 USD/thùng, xăng RON 95 là 81,6 USD/thùng. Trong khi đó giá dầu thế giới liên tục tăng.

Trước diễn biến này, nhiều ý kiến dự đoán giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (11/9) có thể giảm nhẹ, mức giảm khoảng 100 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel và dầu hỏa có thể tăng 50 - 100 đồng mỗi lít.

Giá xăng trong nước chiều mai 11/9 được dự báo giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Trong khi đó, mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày mai giá xăng bán lẻ có thể chỉ giảm nhẹ 0,2 - 0,5% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn.

Cụ thể, VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể giảm 101 đồng (0,5%) về mức 19.749 đồng/lít, còn giá xăng RON95 có thể chỉ giảm 45 đồng (0,2%) về mức 20.385 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu bán lẻ được dự báo tăng, giảm trái chiều. Cụ thể giá dầu mazut có thể giảm 2,8% về mức 14.940 đồng/kg, còn giá dầu diesel tăng nhẹ 1,1% lên mức 18.673 đồng/lít và dầu hỏa tăng nhẹ 0,2% lên mức 18.347 đồng/lít.

Nếu những dự báo trên chính xác thì giá xăng sẽ quay đầu giảm sau 3 lần tăng liên tiếp gần đây.

Tại kỳ điều hành chiều 4/9, giá xăng E5 RON92 đã tăng 80 đồng/lít, không cao hơn 19.851 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 76 đồng/lít, không cao hơn 20.439 đồng/lít.

Giá dầu cũng đồng loạt tăng: Dầu diesel tăng 116 đồng/lít, không cao hơn 18.473 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, không cao hơn 18.314 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 116 đồng/kg, không cao hơn 15.376 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã có 35 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 16 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.