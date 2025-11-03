Sạt lở núi ở Đà Nẵng, 1 người bị đất đá vùi lấp tử vong

(VTC News) -

Sáng 3/11, tại khu vực khe Ông Đà (thuộc thôn Thái Chấn Sơn, xã Thượng Đức, Đà Nẵng) xảy ra vụ sạt lở núi kéo dài khoảng 2 km.

Vị trí sạt lở nằm cách khu dân cư khoảng 5 km, song đã khiến một người dân thiệt mạng.

Hiện trường vụ sạt lở núi

Nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Bình (SN 1985, trú thôn Trúc Hà, xã Thượng Đức).

Trong lúc đi tìm gia súc chăn thả gần khu vực khe Ông Đà, anh Bình không may bị đất đá sạt xuống vùi lấp, tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Thượng Đức, lực lượng an ninh trật tự cơ sở cùng người dân đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, đưa thi thể nạn nhân về cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.