Saigon Co.op: Cứu trợ kịp thời, bình ổn hàng hóa – san sẻ cùng bà con vùng lũ

(VTC News) -

Ngay sau bão số 13 (Kalmaegi) quét qua, gây mưa lớn, mất điện và chia cắt giao thông nhiều tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) kích hoạt cơ chế phản ứng khẩn, huy động hơn 800 điểm bán, kho vệ tinh và hệ thống hậu cần toàn quốc. Hàng hóa thiết yếu được điều phối kịp thời đến các “vùng đỏ”, đồng thời giá bán vẫn ổn định, đảm bảo nhu yếu phẩm và thực phẩm tươi sống phục vụ người dân.

Các hoạt động cứu trợ lần này nằm trong nền tảng hoạt động vì cộng đồng Co.op Cares – chương trình xuyên suốt của Saigon Co.op nhằm lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần sẻ chia đến từng địa phương.

Siêu thị bố trí chỗ nghỉ tạm, cung cấp điện sạc pin thiết bị di động cho người dân.

Xông pha vùng tâm bão – sẻ chia kịp thời

Trong những ngày bão hoành hành, các chuyến xe giao hàng của hệ thống Co.opmart tại miền Trung và Tây Nguyên nối dài trên những tuyến đường ngập nước, trơn trượt, mang theo hàng hóa thiết yếu đến các khu vực bị ảnh hưởng. Màu áo xanh Co.opmart hiện diện giữa tâm bão – vừa đảm bảo nguồn cung, vừa sẻ chia cùng bà con vượt qua khó khăn.

Sáng 9/11, Co.opmart Huế phối hợp Liên minh Hợp tác xã TP Huế trao 200 phần quà cho bà con phường Hóa Châu. Dự kiến ngày 11/11, siêu thị sẽ cùng Sở Công Thương tiếp tục hỗ trợ phường Phong Dinh và các khu vực còn bị ảnh hưởng nặng.

Người dân tin chọn Co.opmart giữa những thời điểm khắc nghiệt.

Cùng thời điểm, Co.opmart Quy Nhơn tổ chức đoàn cứu trợ khẩn đến xã Ngô Mây (Gia Lai) – trao 100 phần quà cho các hộ dân bị tốc mái, mất trắng tài sản. Từ lúc bão bắt đầu hoành hành, siêu thị nhanh chóng bố trí khu nghỉ tạm, cung cấp điện sạc miễn phí và hỗ trợ nước nóng cho người dân trong những ngày mất điện kéo dài.

Sáng 10/11, Co.opmart Tam Kỳ phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tam Kỳ trao 100 phần quà gồm các mặt hàng thiết yếu cho bà con xã Trà Tập, TP Đà Nẵng, góp phần kịp thời san sẻ khó khăn, ổn định đời sống cộng đồng và củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống Co.opmart.

Co.opmart Tam Kỳ khẩn trương tổ chức xe cứu trợ đến các vùng bị ảnh hưởng nặng nề.

Vững vàng bình ổn giữa biến động thị trường

Từ cuối tháng 9, ba cơn bão lớn liên tiếp đã gây mưa lũ kéo dài, làm hư hại hàng chục nghìn hecta rau màu và gián đoạn chuỗi cung ứng nông sản. Nhiều mặt hàng thiết yếu như rau củ, hải sản, thịt heo tại các chợ truyền thống tăng giá 30 - 50% do nguồn cung giảm và chi phí logistics tăng cao.

Dù chịu ảnh hưởng trực tiếp, các điểm bán của Saigon Co.op tại miền Trung, gồm Co.opmart Quy Nhơn, Huế, Quảng Trị, Sơn Trà và hệ thống Co.op Food, Co.op Smile… vẫn duy trì giá ổn định, đảm bảo hàng hóa dồi dào, tăng ưu đãi để sẻ chia cùng người dân. Nhóm thực phẩm tươi sống như rau củ quả, thịt heo, thủy hải sản, trứng… luôn được bổ sung đầy đủ hàng ngày.

Co.opmart Quy Nhơn duy trì hàng hóa dồi dào, bình ổn giá giữa biến động thị trường.

Nguồn hàng được tăng cường từ các vùng nguyên liệu Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, kết hợp kế hoạch dự trữ tại trung tâm phân phối và kho vệ tinh, giúp hệ thống luân chuyển liên tục, không để đứt gãy cung ứng. Song song đó, Saigon Co.op đẩy mạnh nhóm hàng tiện lợi, nước uống, nhu yếu phẩm, đồng thời bố trí thêm nhân sự tiếp nhận và bảo quản hàng tươi trong điều kiện thời tiết bất lợi, kéo dài thời gian phục vụ để đáp ứng tối đa nhu cầu người dân.

Co.opmart Quảng Bình cứu trợ đồng bào bị chia cắt do bão lũ.

Giữ giá – giữ nhịp thị trường – giữ niềm tin

Không chỉ tập trung cứu trợ tại vùng bão lũ, hơn 800 điểm bán của Saigon Co.op trên toàn quốc vẫn duy trì chính sách bình ổn giá cho nhóm hàng thiết yếu. Việc giữ giá và đảm bảo nguồn hàng giúp giảm áp lực chi tiêu cho người dân, đồng thời ổn định tâm lý thị trường và củng cố niềm tin tiêu dùng trong bối cảnh nguồn cung còn biến động.

Co.opmart miền Trung khẩn trương hỗ trợ hàng hóa cứu trợ người dân vùng bị thiệt hại bởi mưa bão.

Những hành động kịp thời và thiết thực trong bão lũ tiếp tục khẳng định vai trò của Saigon Co.op như doanh nghiệp phân phối chủ lực vì cộng đồng, tiên phong trong công tác an sinh, hỗ trợ người dân vùng thiên tai và bảo đảm an toàn thị trường. Không chỉ cung ứng hàng hóa, Saigon Co.op còn là điểm tựa tin cậy của hàng triệu gia đình Việt, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội, góp phần giữ vững niềm tin và an sinh cộng đồng trong mọi hoàn cảnh.