ROX Tower Goldmark City: Sản phẩm Smart Asset đón sóng dịch chuyển văn phòng

Đón làn sóng này, ROX Tower Goldmark City nổi bật với mô hình Smart Asset nắm giữ bộ ưu thế từ vị trí chiến lược, sản phẩm hạng A, tối ưu vận hành, sẵn sàng khai thác ngay và khả năng chuyển hóa từ chi phí thành tài sản tích lũy cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp tìm kiếm văn phòng “3 trong 1”

Trong xu hướng dịch chuyển văn phòng làm việc, các doanh nghiệp luôn tìm kiếm không gian có vị trí thuận lợi, tối ưu vận hành và mang lại trải nghiệm chất lượng.

Theo Savills Việt Nam quý III/2025, tổng nguồn cung văn phòng Hà Nội đạt gần 2,3 triệu m² với công suất thuê lên 85%. Xu hướng phi tập trung và nhu cầu ngày càng cao về không gian làm việc chất lượng ngày càng rõ nét.

Khu vực phía Tây đang trở thành “CBD mới” (trung tâm kinh tế) của Hà Nội, là điểm đến ưu tiên của doanh nghiệp nhờ mặt bằng giá thuê còn hấp dẫn, cùng sự xuất hiện của loạt dự án văn phòng tập trung vào chất lượng, tiện ích và trải nghiệm người dùng.

Hạ tầng khu vực đang tăng tốc mạnh mẽ, với các dự án trọng điểm như Metro số 3, trục kết nối Nguyễn Cơ Thạch - Hoàng Quốc Việt kéo dài dự kiến hoàn thành trong năm 2028 và các tuyến vành đai đồng loạt triển khai, tạo bán kính di chuyển thuận tiện và kết nối giao thông công cộng thông suốt. Điều này giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí logistics, nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng tiếp cận khách hàng lẫn nhân sự.

Sự xuất hiện dòng tài sản vận hành thông minh tại tòa tháp văn phòng cao cấp ROX Tower Goldmark City đang gia tăng sức hút cho thị trường khu Tây. Đây trở thành lựa chọn chiến lược cho các doanh nghiệp dịch chuyển, tìm kiếm môi trường làm việc hiệu quả và linh hoạt. Việc sở hữu một Smart Asset giúp doanh nghiệp chủ động cơ cấu tài sản, giảm chi phí và tối ưu hiệu suất vận hành trong dài hạn.

ROX Tower Goldmark City nằm trên trục giao thương sôi động Tây Hà Nội.

Tọa lạc tại trục Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, tòa tháp sở hữu vị trí hiếm có giữa quần thể Goldmark City sôi động với 9 tòa chung cư, hơn 4.700 căn hộ, tập trung hàng vạn cư dân, tạo nguồn cầu ổn định và tiềm năng khai thác vượt trội.

Đặc biệt, dự án nằm giữa hai ga metro Cầu Diễn - Lê Đức Thọ trong bán kính khoảng 1 km, giúp kết nối nhanh tới các cụm đại học, dịch vụ và thương mại trọng điểm phía Tây, đồng thời di chuyển liền mạch vào trung tâm Hoàn Kiếm. Khi di chuyển bằng phương tiện công cộng được ưu tiên, chỉ số tiện lợi đi lại trở thành yếu tố then chốt trong chiến lược nhân sự của doanh nghiệp.

Tài sản tối ưu vận hành và chi phí dài hạn

Nếu vị trí quyết định giá trị nền tảng thì khả năng vận hành của tòa nhà lại ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất lao động, chi phí dài hạn và trải nghiệm nhân sự. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất mà ROX Tower Goldmark City mang đến nhờ định vị mô hình sản phẩm khác biệt.

Tòa văn phòng này sở hữu lượng thang máy gấp bốn lần mật độ trung bình của phân khúc hạng A và hiện thuộc nhóm dự án có số lượng thang máy lớn nhất tại Hà Nội. Lợi thế này cho phép tối ưu đáng kể trải nghiệm vận hành, với 3 sảnh đón riêng biệt và 6 sảnh thang máy phân tách theo từng nhóm khách thuê, kiểm soát luồng di chuyển hiệu quả hơn.

26 thang máy cùng 2 thang PCCC giúp giảm đáng kể thời gian chờ, gia tăng chất lượng trải nghiệm của người lao động. Đây là một tòa văn phòng mới có lượng thang máy vượt trội so với các tòa văn phòng khác. Ba tầng hầm và tầng để xe nổi xử lý triệt để bài toán thiếu chỗ đỗ xe, một điểm nghẽn phổ biến tại nhiều tòa văn phòng Hà Nội.

ROX Tower Goldmark City có tới 6 sảnh thang máy với 26 thang máy và 2 thang PCCC giúp tối ưu trải nghiệm vận hành.

Cấu trúc mặt bằng rộng, lõi thang giữa, ít cột tạo điều kiện cho doanh nghiệp linh hoạt thiết kế không gian theo mô hình hybrid, team-based hoặc co-working nội bộ.

Khối đế thương mại 5 tầng gần 9.000 m² của ROX Tower Goldmark City sẽ mang đến hệ sinh thái đa trải nghiệm gồm dịch vụ - F&B - tiện ích đô thị, giúp giảm nhu cầu di chuyển ra bên ngoài và hỗ trợ doanh nghiệp nâng chuẩn môi trường làm việc mà không tăng chi phí.

Theo Savills Vietnam, bên cạnh vị trí, các yếu tố như không gian làm việc thoáng đãng, ánh sáng tự nhiên, tiện ích trong tòa nhà và các dịch vụ đi kèm hay khu giải trí trong cùng một hệ sinh thái ngày càng quan trọng. Những yếu tố này giúp môi trường làm việc trở nên thoải mái hơn, hỗ trợ doanh nghiệp thu hút và giữ chân nhân tài.

Ngoài tiện ích nội khu, ROX Tower Goldmark City còn hưởng lợi từ công viên - hồ điều hòa rộng 15 ha liền kề, mang lại môi trường làm việc xanh, thoáng, trong lành.

Công viên hồ điều hòa liền kề ROX Tower Goldmark City.

Việc ROX Tower Goldmark City đã hoàn thiện xây dựng và được nghiệm thu đưa vào sử dụng giúp doanh nghiệp loại bỏ rủi ro tiến độ, đồng thời khai thác ngay mặt bằng trước khi Metro số 3 đi vào hoạt động toàn tuyến. Đây là cơ hội để doanh nghiệp sở hữu ở mức giá ổn định, thấp hơn so với dự báo mặt bằng giá trong giai đoạn 2025 - 2030 khi hạ tầng khu Tây tạo cú hích tăng giá mới.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, các Smart Asset tại Tây Hà Nội sẽ là những tài sản thông minh đáp ứng nhu cầu “3 trong 1”, giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu suất, giảm chi phí và nâng chuẩn làm việc. Đây sẽ là lựa chọn chiến lược cho các doanh nghiệp đang tái cấu trúc mô hình làm việc, sở hữu bất động sản văn phòng hạng A, tìm kiếm ổn định dài hạn, sử dụng dòng vốn thông minh và nắm bắt vùng tăng trưởng mạnh nhất của Hà Nội giai đoạn 2025 - 2030.