(VTC News) -

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ Viện Công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội), rau xanh là thành phần không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày. Chúng cung cấp lượng lớn chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Tuy nhiên, thói quen phổ biến hâm lại rau đã nấu chín của nhiều người tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nhiều bà nội trợ thường nấu dư để “phòng hờ”, dẫn đến thừa rau sau bữa ăn. Thực phẩm thừa này thường được bảo quản trong tủ lạnh và hâm nóng lại vào bữa sau.

Theo chuyên gia, rau xanh sau khi nấu chín chỉ nên dùng tối đa trong vòng 2–3 giờ. Việc bảo quản lâu rồi đun lại không chỉ làm mất hương vị mà còn khiến rau mất phần lớn chất dinh dưỡng.

"Thói quen hâm lại thức ăn, đặc biệt là rau, không có lợi cho sức khỏe. Rau đã nấu chín để lâu dễ bị nhiễm khuẩn, đun lại có thể gây ra các phản ứng làm giảm chất lượng thực phẩm, thậm chí gây ngộ độc", ông Thịnh nhấn mạnh.

Rau xanh hâm lại có tốt không là băn khoăn của nhiều người.

Về lo ngại rau hâm lại có thể gây ung thư, chuyên gia cho rằng hiện chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng. Một số thông tin cho rằng nitrit – chất hình thành trong quá trình phân hủy thực phẩm – có thể phản ứng với axit trong dạ dày tạo ra nitrosamine, hợp chất có khả năng gây ung thư.

Tuy nhiên, phản ứng này không dễ xảy ra vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như nhiệt độ, môi trường và hàm lượng nitrit trong thực phẩm.

Dù vậy, nguy cơ phổ biến và dễ thấy nhất khi dùng rau hâm lại là nhiễm khuẩn và ngộ độc thực phẩm. Thức ăn để qua đêm, nếu không bảo quản đúng cách, rất dễ bị ôi thiu, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Người ăn có thể gặp các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, khó tiêu…

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, rau xanh chỉ nên dùng trong vòng vài giờ sau khi nấu. Khi chế biến, nên ước lượng khẩu phần vừa đủ, tránh nấu dư gây lãng phí hoặc ảnh hưởng sức khỏe do sử dụng lại thực phẩm không còn an toàn.

Lợi ích khi ăn rau xanh đúng cách

Không thể phủ nhận những lợi ích mà rau xanh mang lại cho sức khỏe. Các loại rau như cải bó xôi, cải xoăn, súp lơ xanh, bắp cải… chứa nhiều vitamin A, C, sắt, magie, canxi, kali và axit folic – những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Dưới đây là một số lợi ích nổi bật của việc ăn rau xanh thường xuyên:

Cải thiện thị lực: Rau xanh giàu vitamin A và chất chống oxy hóa, hỗ trợ tốt cho mắt.

Ổn định huyết áp: Hàm lượng kali và magie trong rau giúp kiểm soát huyết áp và cholesterol.

Tăng cường tiêu hóa: Chất xơ trong rau giúp ngăn ngừa táo bón, hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.

Giảm cân: Rau ít calo, nhiều nước và chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu.

Chống lão hóa: Chất chống oxy hóa trong rau góp phần làm chậm quá trình lão hóa, duy trì làn da khỏe mạnh.

Tốt cho xương: Rau xanh chứa canxi và vitamin K – những dưỡng chất cần thiết cho xương chắc khỏe.

Đào thải độc tố: Các loại rau như rau bina, cải xoong có khả năng làm sạch hệ tiêu hóa, hỗ trợ giải độc cho cơ thể.

Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng từ rau xanh, người tiêu dùng nên chế biến đủ ăn trong ngày, tránh để thừa qua đêm hoặc hâm đi hâm lại. Bên cạnh đó, cần chọn rau tươi, rõ nguồn gốc và sơ chế đúng cách để bảo vệ sức khỏe cả gia đình.