Quang Dương, Sophia Phương Anh tham dự VTV AO Smith Open 2025

(VTC News) -

Giải pickleball VTV AO SMITH Open 2025 có 700 vận động viên tranh tài ở 11 nội dung khác nhau. Các nội dung thi đấu được phân chia rõ ràng, bao gồm đôi open (đôi nam, đôi nam nữ); đôi phong trào dưới 35 tuổi và trên 35 tuổi (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ); cùng các nội dung đặc biệt dành cho nghệ sĩ, doanh nhân và người nổi tiếng.

Tổng giá trị giải thưởng vượt ngưỡng 1 tỷ đồng, với mức thưởng cho từng nội dung dao động từ 5 đến 60 triệu đồng, kèm theo cúp, huy chương và quà tặng từ nhà tài trợ. Đặc biệt, danh hiệu MVP (Vận động viên xuất sắc nhất giải) sẽ nhận phần thưởng trị giá 20 triệu đồng – minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc vào chất lượng chuyên môn của giải đấu.

"Pickleball không chỉ là một môn thể thao giải trí, mà đã trở thành nơi kết nối cộng đồng, lan tỏa lối sống lành mạnh và tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội", ông Nguyễn Thanh Lâm - TGĐ Đài truyền hình Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ khai mạc.

Giải pickleball VTV AO SMITH Open 2025 khai mạc sáng nay 24/10 tại Hà Nội với sự góp mặt của 700 vận động viên.

Giải đấu năm nay thu hút sự chú ý đặc biệt khi có sự tham gia của nhiều VĐV, nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng như anh em Quang Dương - Bảo Dương, tài năng trẻ Trương Vinh Hiển, Sophia Phương Anh, Minh Quân, Đạt "trố", Đắc Tiến, Ngọc Triệu, Nguyễn Anh Thắng hay nữ doanh nhân Lê Bách Hợp, ca sĩ Hà Lê, hoa hậu Vũ Thúy Quỳnh, MC Võ Thành Trung, Ngô Chí Lan, diễn viên Chí Nhân, cựu tuyển thủ bóng đá Đỗ Thị Ngọc Châm.

Sự kết hợp giữa thể thao và các nhân vật có tầm ảnh hưởng trong xã hội đã tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, thu hút thêm nhiều người quan tâm và tìm hiểu về Pickleball – môn thể thao vẫn còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, với mong muốn lan tỏa giải đấu, các trận đấu được phát trực tiếp trên fanpage của giải và NHM có thể tự do vào theo dõi trực tiếp tại cụm sân Happyland (Long Biên, Hà Nội).

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của giải đấu năm nay là việc ứng dụng công nghệ IRS (Instant Replay System) – lần đầu tiên được triển khai tại một giải Pickleball ở Việt Nam. MK Vision, đơn vị đồng hành công nghệ, đã triển khai hệ thống hiện đại với 10 camera độ phân giải cao, phủ trọn toàn bộ khu vực sân thi đấu.

Mỗi khung hình được đội ngũ kỹ thuật hiệu chỉnh tỉ mỉ, đảm bảo phục vụ cho các pha bóng đỉnh cao và các quyết định chính xác tuyệt đối của trọng tài. Việc áp dụng công nghệ IRS không chỉ nâng cao tính minh bạch, công bằng, mà còn đưa giải đấu tiệm cận với chuẩn mực quốc tế. Bước đi này thể hiện tầm nhìn chiến lược của Ban tổ chức trong việc nâng tầm bộ môn Pickleball tại Việt Nam, đồng thời tạo tiền đề cho việc tổ chức các giải đấu quốc tế trong tương lai.

Các trận đấu được tổ chức theo Luật Pickleball USA chuẩn quốc tế. Ngoài các trận đấu chính thức, khán giả còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu thể thao dành cho cộng đồng và gia đình.