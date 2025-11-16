Quái xế kẹp 4, bốc đầu, rú ga kinh hãi trên phố Hà Nội giữa đêm khuya

Đặc biệt, vào các ngày cuối tuần, tình trạng này xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Nhiều nhóm tụ tập trên các tuyến đường lớn, liên tục rú ga, làm mất trật tự công cộng và nguy hiểm hơn là tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. "Tối nào cũng vậy, nhất là cuối tuần, họ lại rú ga, phóng nhanh vượt ẩu, gây nguy hiểm và ồn ào đến mức tôi nhiều lần mất ngủ”, chị Thu Hà, người dân sinh sống trên đường Trường Chinh, bức xúc nói.