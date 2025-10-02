QNAP hợp tác cùng FPT Services nâng cao dịch vụ bảo hành tại Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 1/10, FPT Services tiếp nhận và cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa cho các dòng sản phẩm QNAP được phân phối chính thức tại Việt Nam. Thông qua sự hợp tác này, khách hàng doanh nghiệp và cá nhân sẽ được trải nghiệm dịch vụ hậu mãi nhanh chóng, chuyên nghiệp và chuẩn toàn cầu.

Các trung tâm bảo hành của FPT Services tại 4 thành phố lớn bao gồm: Hà Nội, Đà Nẵng TP.HCM và Cần Thơ sẽ hoạt động trong khung giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu và buổi sáng thứ Bảy, nhằm mang lại sự thuận tiện tối đa cho khách hàng.

Ngày nay, dịch vụ bảo hành – sửa chữa không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của khách hàng, mà còn là yếu tố then chốt để các thương hiệu công nghệ tạo dựng niềm tin và sự gắn bó dài lâu. Chia sẻ về lý do lựa chọn hợp tác cùng FPT Services, ông Lê Hải Triều, Giám đốc Kinh doanh của QNAP tại Việt Nam, cho biết: “FPT Services là một trong những đơn vị dịch vụ công nghệ uy tín hàng đầu tại Việt Nam, với kinh nghiệm dày dặn và đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

Việc hợp tác với FPT Services không chỉ giúp QNAP nâng cao trải nghiệm dịch vụ hậu mãi cho khách hàng, mà còn khẳng định cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc mang đến các giải pháp lưu trữ và hạ tầng mạng toàn diện tại thị trường Việt Nam. QNAP không ngừng đổi mới công nghệ, đồng thời chú trọng xây dựng hệ sinh thái bền vững, nhằm trở thành người bạn đồng hành tin cậy của doanh nghiệp và người dùng.”

Sự hợp tác giữa QNAP và FPT Services hứa hẹn sẽ nâng tầm trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng, đưa chuẩn mực hỗ trợ kỹ thuật tại Việt Nam tiến gần hơn với tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của QNAP tại thị trường này.