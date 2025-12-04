PTT Phạm Thị Thanh Trà: Không được tự ý ban hành thêm thủ tục hành chính

Nội dung trên được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề cập tại cuộc làm việc với Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ xây dựng thể chế và những yêu cầu cấp bách cần hoàn thành từ nay đến hết tháng 12, diễn ra chiều 4/12.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và Văn phòng Chính phủ, đặc biệt là trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Với những văn bản lớn, quan trọng, nếu thiếu cơ chế phối hợp nhanh, linh hoạt thì chắc chắn sẽ không kịp tiến độ trình Chính phủ và Thủ tướng.

"Áp lực chính là động lực để làm việc", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói và đề nghị lãnh đạo Bộ trực tiếp vào cuộc, tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các vấn đề còn vướng.

Về nhóm nhiệm vụ ưu tiên, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ xác định trọng tâm là hoàn thành 3 nhóm công việc lớn: Xây dựng thể chế; phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước và tổng kết 5 năm cải cách hành chính; xử lý các vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp tổ chức các bộ, cơ quan ngang bộ.

Với các nhóm nghị định, Phó Thủ tướng đưa ra lộ trình cụ thể theo các mốc 7/12, 15/12 và 25/12 để ban hành, yêu cầu các đơn vị bám sát đúng từng thời điểm. Một số nghị định đặc biệt sẽ được lùi sang năm 2026, còn lại phải hoàn thành trong tháng 12.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đẩy nhanh Nghị định của Chính phủ về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động. Trong đó, phải bảo đảm tính mở, kết nối, liên thông dữ liệu để phục vụ điều tiết thị trường lao động trong nước và quốc tế.

"Nền tảng sàn giao dịch việc làm quốc gia phải vận hành 'thật', có giao dịch thật và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu kịp tiến độ, Bộ có thể tổ chức khai trương vào tháng 12 này", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ.

Liên quan đến nghị định về vị trí việc làm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng cần vừa xây dựng vừa rà soát, mục tiêu phải là tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, giúp các bộ, ngành và địa phương thuận lợi trong xác định vị trí việc làm. Bộ Nội vụ cần đẩy nhanh tiến độ dự thảo để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Còn về nghị định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải đánh giá tác động kỹ, đặc biệt là phương pháp đánh giá - yếu tố then chốt quyết định chất lượng thực thi.

Bên cạnh khối lượng lớn về thể chế, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước. Trong tuần tới, bà sẽ trực tiếp rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị, duyệt phim tài liệu, kịch bản chương trình và tiến độ công tác lễ tân, tuyên truyền, trưng bày.

"Đây là sự kiện lớn, đòi hỏi chuẩn bị toàn diện, chu đáo, ấn tượng", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Một nhiệm vụ quan trọng khác của Bộ Nội vụ là tiếp tục chủ trì tháo gỡ các vướng mắc trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Lãnh đạo Chính phủ nêu một vấn đề nổi lên là thủ tục hành chính, không chỉ thủ tục đối với người dân, mà cả thủ tục nội bộ. Bà dẫn chứng tại Đà Nẵng, một đơn vị phải xác nhận đến 7.000 trường hợp chỉ để chứng minh nơi sinh của sinh viên, trong khi dữ liệu quốc gia về dân cư đã có đủ.

"Điều này cho thấy sự bất cập trong quy trình nội bộ, gây phiền hà không cần thiết và cần sớm được chấn chỉnh. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không được tự ý ban hành thêm các thủ tục hành chính ngoài quy định", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Cũng theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ Nội vụ cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế để hoàn thành việc sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục công lập và trạm y tế cấp xã trước ngày 31/12, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với tình hình địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị.