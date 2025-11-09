PTT Nguyễn Chí Dũng kiểm tra thực tế tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Cùng đi có Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

Phó Thủ tướng và đoàn công tác kiểm tra thực địa tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang tại nút giao 279, địa phận xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: VGP/Thu Sa)

Với tổng mức đầu tư 8.800 tỷ đồng, Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang có chiều dài tuyến 77 km và thời gian thực hiện theo kế hoạch là từ năm 2022 - 2027.

Vật liệu xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng của dự án đến nay đáp ứng yêu cầu so với tiến độ đề ra.

Phó Thủ tướng kiểm tra thực địa nút giao thông tại tuyến nối giữa thành phố Hà Giang trước kia và cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. (Ảnh: VGP/Thu Sa)

Dự án có tổng số 7 gói thầu xây lắp (5 gói thi công phần đường, 1 gói thi công phần cầu, 1 gói thi công hệ thống điện chiếu sáng). Tính đến nay, các đơn vị thi công đã đồng loạt triển khai thi công 6/6 gói thầu xây lắp phần đường và cầu trên tuyến; triển khai hơn 114 mũi thi công; tổng số lượng máy móc thiết bị trên tuyến gần 1058 thiết bị; số lượng nhân lực 1009 người. Tổng giá trị xây lắp lũy kế đạt 51,3%.

Trong điều kiện thời tiết tháng 10 mưa lũ, công trường phải tạm dừng thi công một số ngày do không thể đào, đắp nền đường, vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cho biết mưa lớn và lũ trong tháng 10 vừa qua ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. (Ảnh: VGP/Thu Sa)

Đối với cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang (cũ), dự án có tổng chiều dài tuyến 27,48 km; tổng mức đầu tư hơn 5.028 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2026.

Về triển khai quy mô 2 làn xe, tiến độ thực hiện đầu tư đáp ứng yêu cầu. Với quyết tâm hoàn thành dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Tuyên Quang đã tập trung chỉ đạo, tháo gỡ xong các khó khăn, vướng mắc; thi công 3 ca, 4 kíp, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2025.

Phó Thủ tướng tặng quà kỹ sư, công nhân, người lao động đang thi công tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang tại nút giao 279, địa phận xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: VGP/Thu Sa)

Về triển khai quy mô 4 làn xe, dự án đang trong quá trình lập thiết kế bản vẻ thi công. Do thời tiết mưa kéo dài và nước sông dâng cao công tác, di chuyển quân khảo sát trên tuyến, khoan địa chất ở các cầu chưa thực hiện được.