+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Podcast: Đừng dạy con thành công, hãy dạy con hạnh phúc
(VTC News) -
Trong hành trình nuôi dạy con, nhiều cha mẹ mải mê chạy theo thành tích, quên rằng điều con cần nhất không phải là “thành công” mà là “hạnh phúc”.
Nguyễn Lanh - Quỳnh Giang
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Podcast: Đừng dạy con thành công, hãy dạy con hạnh phúc
21:02 12/11/2025
Podcast VTC News
Ukraine đình chỉ Bộ trưởng Tư pháp để điều tra tham nhũng
20:59 12/11/2025
Thời sự quốc tế
Cho bạn mượn xe gây tai nạn chết người, một học sinh Lào Cai bị khởi tố
20:55 12/11/2025
Bản tin 113
Bảng xếp hạng giải Panda Cup 2025: U22 Việt Nam đứng thứ mấy?
20:53 12/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại Panda Cup 2025
20:52 12/11/2025
Lịch bóng đá
Hà Nội giới thiệu ông Nguyễn Đức Trung để bầu làm Chủ tịch UBND thành phố
20:51 12/11/2025
Tin nóng
Hậu vệ CLB Công an Hà Nội ghi bàn, U22 Việt Nam thắng U22 Trung Quốc
20:46 12/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Đến năm 2030, Việt Nam sẽ có 32 cảng hàng không đạt tiêu chuẩn 4E trở lên
20:45 12/11/2025
Đầu Tư
Ông Trần Huy Tuấn làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
20:36 12/11/2025
Tin nóng
Mua một dãy số suốt 2 năm, người đàn ông Khánh Hòa trúng gần 134 tỷ đồng
20:31 12/11/2025
Thị trường
Bộ Quốc phòng trao tặng Tây Ninh 30 tỷ đồng xây cầu dân sinh
19:43 12/11/2025
Tin nhanh 24h
MV 2,5 tỷ đồng cổ vũ đoàn thể thao Việt Nam săn huy chương vàng SEA Games 33
19:38 12/11/2025
Hậu trường
Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam thăm, chúc mừng trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
19:38 12/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Máy bay quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ rơi ở Georgia, 20 binh sĩ thiệt mạng
19:25 12/11/2025
Thời sự quốc tế
Ninh Bình triệt phá đường dây lô đề có giao dịch 50 tỷ đồng/tháng
19:19 12/11/2025
Bản tin 113
Hé lộ mạng lưới tội phạm tỷ USD sau cuộc đột kích đẫm máu ở Rio de Janeiro
19:17 12/11/2025
Tư liệu
Ca sỹ Vũ Hà bị phạt 150 triệu đồng tội đánh bạc
18:58 12/11/2025
Pháp đình
Thủ tướng: Xây dựng mỗi thôn bản, xóm làng thực sự là 'pháo đài an ninh trật tự'
18:54 12/11/2025
Chính trị
Robot Trung Quốc quá giống người: Hàng triệu cỗ máy sắp 'sống' giữa nhân loại?
18:53 12/11/2025
Tech360
Ông Trump nói nước Mỹ 'không đủ nhân tài' để đáp ứng nhu cầu việc làm trong nước
18:47 12/11/2025
Thời sự quốc tế
Gặp nạn cách bờ 500m, 8 ngư dân Quảng Trị bám trụ tàu cá chờ cứu
18:45 12/11/2025
Tin nóng
Khởi tố giám đốc công ty trốn thuế, mua hóa đơn khống 5,4 tỷ đồng
18:41 12/11/2025
Bản tin 113
Bảng giá xe máy hãng Yamaha mới nhất tháng 11/2025
18:39 12/11/2025
Thị trường
Bảng giá xe Vario mới nhất tháng 11/2025
18:36 12/11/2025
Thị trường
Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Sư đoàn 5, Quân khu 7 tại Tây Ninh
18:30 12/11/2025
Tin nhanh 24h
Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ sản phẩm ‘giảm 12kg’ chưa được cấp phép
18:25 12/11/2025
Tin tức
Liên tiếp xảy ra nạn chết người, TP.HCM phân lại làn đường Mỹ Phước - Tân Vạn
18:21 12/11/2025
Tin nhanh 24h
Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam 1-0 U22 Trung Quốc, giải Panda Cup 2025
18:21 12/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Cựu Phó Chủ tịch Phú Thọ chi 7 triệu USD đánh bạc bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù
18:18 12/11/2025
Pháp đình
Bộ Y tế phạt công ty mỹ phẩm 75 triệu đồng, buộc tiêu hủy loạt sữa tắm, dầu gội
18:01 12/11/2025
Tin tức