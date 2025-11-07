Đóng

Podcast: Chiếc cân ở sân bay

(VTC News) -

Câu chuyện chiếc cân nhỏ ở sân bay Đà Nẵng cho thấy, đôi khi sự tinh tế trong phục vụ lại nằm ở những chi tiết tưởng như giản đơn nhất.

Cẩm Lai
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới