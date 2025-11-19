Phụ nữ ăn dứa thường xuyên có tác dụng gì?

(VTC News) -

Dứa là loại trái cây nhiệt đới phổ biến. Nó chứa các chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và nhiều hợp chất khác, bao gồm các enzyme có thể bảo vệ cơ thể khỏi viêm và bệnh tật.

Dứa là trái cây nhiệt đới giàu dinh dưỡng (Ảnh: Verywellhealth)

Dứa rất giàu dinh dưỡng với vitamin C, mangan, vitamin B6, folate, chất xơ và các khoáng chất như kali, magiê, là thực phẩm bổ sung nước cho cơ thể vì nó chứa 80% - 89% là nước. Theo Verywellhealth, dưới đây là những tác dụng khi phụ nữ ăn dứa thường xuyên.

Tăng cường hệ miễn dịch

Do trong dứa có vitamin C giúp tăng cường khả năng miễn dịch và giảm các gốc tự do gây hại cho cơ thể. Bạn có thể ăn dứa trực tiếp hoặc làm nước ép dứa, pha trà dứa để tiêu thụ loại quả bổ dưỡng này. Ngoài các công dụng trên, dứa còn có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, tốt cho làn da, hỗ trợ phòng tránh ung thư.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Các nghiên cứu cho thấy, dứa có thể góp phần cải thiện sức khỏe tim theo nhiều cách, bao gồm ngăn ngừa hình thành cục máu đông và giảm mức cholesterol. Bromelain trong dứa có thể phá vỡ fibrin dư thừa, từ đó giúp chống đông máu và giảm tắc mạch máu, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Tốt cho sức khỏe tiêu hóa

Bromelain và chất xơ trong dứa có thể hỗ trợ đáng kể cho hệ tiêu hóa của phụ nữ. Nhờ đặc tính chống viêm, bromelain giúp giảm viêm tại ruột và đại tràng, mang lại lợi ích đặc biệt cho những người đang gặp các vấn đề viêm ruột.

Ngoài ra, chất xơ từ dứa giúp thúc đẩy nhu động ruột và cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Các hợp chất trong dứa còn kích thích sự phát triển của prebiotic và probiotic, từ đó nâng cao sức khỏe đường ruột toàn diện.

Tốt cho làn da

Dứa chứa nhiều axit ascorbic, rất quan trọng cho quá trình tổng hợp collagen. Điều này có thể giúp cải thiện sức khỏe làn da bằng cách giảm các dấu hiệu lão hóa có thể xuất hiện trên khuôn mặt và các bộ phận khác, từ đó có thể cải thiện kết cấu da.

Tốt cho xương

Vitamin C và mangan có trong dứa có thể đóng vai trò thiết yếu đối với sức khỏe, sự hình thành và mật độ xương. Một số nghiên cứu cho thấy phụ nữ có mức mangan thấp có nhiều khả năng bị loãng xương.

Mangan cần thiết cho việc hình thành và duy trì mật độ xương, trong khi vitamin C giúp củng cố hệ miễn dịch và tham gia vào quá trình tạo mô liên kết. Việc bổ sung dứa có thể hỗ trợ ngăn ngừa các vấn đề về xương như loãng xương, đặc biệt ở người lớn tuổi.