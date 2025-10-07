Phố phường Hà Nội mênh mông trong nước, công an dầm mưa đẩy xe chết máy giúp dân

Sáng 7/10, mưa lớn khiến hàng loạt tuyến đường ở Hà Nội ngập nặng. Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các phương án nhằm tránh ùn tắc giao thông và đưa ra cảnh báo những vị trí ngập, hạn chế người dân đi qua.
CSGT và Cảnh sát cơ động đẩy xe buýt bị chết máy qua điểm ngập úng.
Đường phố ngập sâu, cán bộ CSGT dầm mình dưới cơn mưa lớn đẩy xe ô tô chết máy giúp người dân.
Ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn ngập gần hết bánh xe máy, các phương tiện không thể di chuyển, chiến sĩ Cảnh sát cơ động và Công an phường Ngọc Hà giúp một phụ nữ dắt xe qua điểm ngập.
Người dân được cán bộ Công an Hà Nội hỗ trợ vận chuyển đồ đạc, tài sản.
Người phụ nữ cùng em bé được một cán bộ Công an Hà Nội hỗ trợ khi gặp thời tiết mưa ngập.
Lực lượng CSGT có mặt từ sáng sớm để phân luồng giao thông, giảm ùn tắc, đồng thời hỗ trợ Nhân dân tại các điểm úng ngập.
Trước tình hình mưa lớn, nước sông dâng cao, các lực lượng tại xã Phù Đổng khẩn trương phối hợp cùng nhân dân kè cống, gia cố tuyến đường ven sông (đoạn xuống bến đò) nhằm ngăn nước sông Đuống tràn vào khu vực hoa màu, đất canh tác.