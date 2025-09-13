+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Phát hiện kho 100 tấn thịt lợn bẩn tại Gia Lai, chủ cơ sở bị phạt nặng
(VTC News) -
Triệt phá kho lạnh hơn 100 tấn thịt lợn bẩn tại Gia Lai. Chủ cơ sở bị phạt 90 triệu đồng và toàn bộ số thịt đã được tiêu hủy.
QUỲNH TRANG
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Động đất mạnh 7,1 độ richter gần bờ biển Nga, cảnh báo sóng thần
11:30 13/09/2025
Thời sự quốc tế
Đại công trường ‘cát tặc’ lộng hành ngày đêm trên vùng biển Hải Phòng
11:30 13/09/2025
Tin nóng
Thảm án 3 người chết ở Đắk Lắk: Nghi phạm khai gì?
11:22 13/09/2025
Bản tin 113
Bảng giá xe Rebel 1100 2023 mới nhất tháng 9/2025
11:16 13/09/2025
Thị trường
Hãi hùng hơn 30.000 lít giấm độc hại suýt tuồn ra thị trường ở Đà Nẵng
11:10 13/09/2025
Bản tin 113
Em bé 5 tháng tuổi khiến dân mạng 'phát cuồng' vì kiểu tóc 'như đội mũ lông'
10:51 13/09/2025
Chuyện bốn phương
Nghi phạm sát hại 4 người ở Đắk Lắk giả gái, cướp xe máy của người đi đường
10:49 13/09/2025
Bản tin 113
Gần 600 'chiến binh bầu trời' Vietjet tranh tài thể thao vì môi trường biển
10:47 13/09/2025
Thể thao
Thảm án 3 người chết ở Đắk Lắk: Người thân nói nghi phạm và nạn nhân có con chung
10:35 13/09/2025
Đời sống
Bảng giá ô tô Mercedes mới nhất tháng 9/2025
10:34 13/09/2025
Thị trường
Công nghệ 13/9: Thám tử Internet lạm dụng AI, công bố giải thưởng AI tệ nhất
10:33 13/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Sức khỏe bé trai sống sót trong vụ thảm án ở Đắk Lắk ra sao?
10:18 13/09/2025
Bản tin 113
Tranh cãi việc EVN muốn phạt người lắp điện mặt trời mái nhà không thông báo
10:08 13/09/2025
Đầu Tư
Thủ tướng: Tăng cường tính minh bạch trong quản lý tài sản của cán bộ, công chức
10:05 13/09/2025
Tin nóng
3 loại nước uống quen thuộc tốt cho thận
10:05 13/09/2025
Tư vấn
EU đẩy nhanh rà soát mục tiêu cấm xe phát thải CO2 vào năm 2035
10:01 13/09/2025
Giao thông xanh
'Hô biến' nhà tù cũ thành khu chung cư sang chảnh
10:00 13/09/2025
Bất động sản
Thủ tướng ấn tượng chiếc loa 'Chứng nhân lịch sử' tại gian trưng bày của VOV
09:52 13/09/2025
VTC NEWS TV
Bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm sát 3 người trong gia đình ở Đắk Lắk
09:45 13/09/2025
Bản tin 113
Từ Tiếng Việt nào thêm dấu hỏi thì nóng, bỏ hỏi thì mát?
09:45 13/09/2025
Hỏi - Đáp
Lịch chiếu phim Giông tố
09:43 13/09/2025
Phim
BIDV - ADB nâng tầm hợp tác trong Chương trình Tài trợ thương mại Chuỗi cung ứng
09:37 13/09/2025
Kinh tế
BIDV và VIMC tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển hoạt động hàng hải
09:32 13/09/2025
Kinh tế
Cháy lớn tại kho giày ở Hải Phòng lúc rạng sáng
09:25 13/09/2025
Phòng chống cháy nổ
Thân phận đáng thương của những người phụ nữ trong 'Khế ước bán dâu'
09:21 13/09/2025
Phim
Hôn nhân viên mãn hơn 2 thập kỷ của nữ NSND vừa lên chức giám đốc nhà hát
09:17 13/09/2025
Sao Việt
Mỹ phẩm ‘dỏm’ hoành hành, giải pháp nào ngăn chặn?
09:00 13/09/2025
Thị trường
Dàn xe tăng T-90S, T-62, T-54B hút khách tại Triển lãm thành tựu đất nước
08:30 13/09/2025
Tin nóng
Tạm giam tài xế say xỉn lái ô tô tông chết 2 người ở Tuyên Quang
08:28 13/09/2025
Bản tin 113
Tân sinh viên sập bẫy lừa đảo sau khi nhập học
08:28 13/09/2025
Tin tức - Sự kiện