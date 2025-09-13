Đóng

Phát hiện kho 100 tấn thịt lợn bẩn tại Gia Lai, chủ cơ sở bị phạt nặng

(VTC News) -

Triệt phá kho lạnh hơn 100 tấn thịt lợn bẩn tại Gia Lai. Chủ cơ sở bị phạt 90 triệu đồng và toàn bộ số thịt đã được tiêu hủy.

QUỲNH TRANG
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới