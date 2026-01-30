Phát hiện kẻ lập kênh YouTube, Facebook đăng tải hơn 500 video sai sự thật

(VTC News) -

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín và danh dự của tổ chức, cá nhân.

Theo số liệu thống kê từ ngày 16/12/2025 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 20 trường hợp sử dụng mạng xã hội để phát tán các tin bài có nội dung sai lệch, trong đó đặc biệt nghiêm trọng là trường hợp một cá nhân thiết lập kênh YouTube và Facebook đăng tải hơn 500 video chứa nội dung gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và các lãnh đạo cấp cao.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Ninh Bình làm việc với trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên không gian mạng (Ảnh: CACC）

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm và các quy định pháp luật hiện hành, cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp có hành vi trực tiếp xúc phạm uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an Nhân dân; đồng thời tổ chức giáo dục, răn đe và yêu cầu cam kết không tái phạm đối với các trường hợp còn lại. Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, các cá nhân này đều đã nhận thức rõ hành vi sai trái của bản thân và tự giác gỡ bỏ các nội dung vi phạm.

Trong đó vào cuối tháng 12/2025, Phòng An ninh đối ngoại phát hiện ông T.V.Q. (SN 1957) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải các bình luận xúc phạm uy tín, danh dự một số lãnh đạo sở, ngành của tỉnh. Những thông tin này nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận và uy tín của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, giải thích, ông T.V.Q. nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung sai phạm và cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia không gian mạng, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không bình luận, phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng, mang tính suy diễn, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, người dân cần kịp thời phản ánh cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi lợi dụng không gian mạng để vi phạm pháp luật.