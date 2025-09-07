Phá đường dây bán vũ khí qua mạng, thu giữ gần 700 dao, gậy, súng điện

(VTC News) -

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp các đơn vị chức năng khám phá đường dây rao bán hàng trăm loại vũ khí, công cụ hỗ trợ trên mạng.

Hàng trăm loại vũ khí, công cụ hỗ trợ bị cơ quan công an thu giữ.

Qua công tác nắm tình hình, đơn vị này phát hiện trang web chuyên đăng tải hình ảnh và quảng cáo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ như gậy ba khúc, súng bắn chích điện, dao găm và bình xịt hơi cay các loại. Đây đều là những loại vật phẩm bị cấm, mang tính chất nguy hiểm, có thể gây thương tích nghiêm trọng.

Đến ngày 26/8, lực lượng chức năng phối hợp với Công an phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) kiểm tra hành chính một địa điểm nghi vấn trên địa bàn. Tại đây, công an phát hiện kho hàng chứa nhiều loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được cất giữ phục vụ hoạt động mua bán qua mạng.

Tang vật thu giữ bao gồm 153 gậy ba khúc, 490 dao kim loại các loại, 14 dao dạng bút, 15 côn nhị khúc bằng kim loại, 141 bình xịt hơi cay, cùng 3 khẩu súng bắn điện và 9 viên đạn chuyên dụng. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ 9 dùi cui điện.

Các loại vũ khí nguy hiểm được rao bán công khai trên mạng.

Theo Công an TP Hà Nội, vụ việc cho thấy tính chất tinh vi của nhóm lợi dụng không gian mạng để kinh doanh hàng cấm, gây khó khăn cho công tác quản lý và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý.