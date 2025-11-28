Ông Vũ Minh Tuấn giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội

(VTC News) -

Sáng 28/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội và bố trí làm Giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội khi thành lập.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong (bên phải) trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và tặng hoa chúc mừng ông Vũ Minh Tuấn. (Ảnh: Quang Thái)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, để thực hiện được định hướng xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại và hạnh phúc, yếu tố mang tính quyết định là có được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô cũng như sự hỗ trợ, chia sẻ của Trung ương.

"Đóng góp vào nhiệm vụ này, vai trò của công tác Tuyên giáo và Dân vận, trong đó có lĩnh vực báo chí, là đặc biệt quan trọng. Thực hiện chủ trương của Trung ương, việc thành lập cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình của Thủ đô Hà Nội là cơ quan trọng yếu để giúp Đảng bộ, chính quyền Thủ đô làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần hiện thực hóa nhiệm vụ xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc", ông Nguyễn Văn Phong nói.

Ông Nguyễn Văn Phong mong muốn ông Vũ Minh Tuấn trên cương vị mới sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng với lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và các cơ quan của thành phố xây dựng và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về Đề án thành lập cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình của Thủ đô.

Tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Vũ Minh Tuấn sinh năm 1975. Trong quá trình công tác, ông Tuấn từng giữ chức: Giám đốc VOV Giao thông, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội.

Tháng 9/2020, ông Vũ Minh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.