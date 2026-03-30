Ông Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP.HCM

Sáng nay 30/3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 họp phiên thứ I để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND Thành phố, bao gồm Chủ tịch HĐND và các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 được các đại biểu tín nhiệm cao (124/124 phiếu), bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là ông Nguyễn Văn Thọ, ông Nguyễn Văn Dũng, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng và ông Huỳnh Thanh Nhân.

Đồng thời, kỳ họp thứ nhất cũng bầu trưởng các ban của HĐND TP.HCM khóa XI.

Ông Võ Văn Minh (sinh năm 1972), quê quán TP.HCM. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, Kỹ sư điện, Cử nhân Luật; Cử nhân Chính trị.

Ông Minh là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từng giữ nhiều vị trí tại tỉnh Bình Dương cũ, như Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An, Bí thư Thành ủy TP Thủ Dầu Một, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương.

Tháng 7/2021 đến ngày 30/6/2025, ông Võ Văn Minh là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Sau khi TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập, từ tháng 7/2025 đến nay, ông là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.