(VTC News) -

Sáng 25/8, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị lần thứ 3 để triển khai lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham gia làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Văn Nên theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Nên thôi làm Bí thư TP.HCM, trở lại Hà Nội nhận trọng trách mới. (Ảnh: Lương Ý)

Dự kiến, Đại hội XIV của Đảng tổ chức vào đầu năm 2026. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, Trung ương thành lập 5 tiểu ban, trong đó có Tiểu ban Văn kiện, với nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo chính trị và báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới trình Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957, quê Tây Ninh. Ông có trình độ cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nên bắt đầu sự nghiệp là chiến sĩ cảnh sát hình sự ở Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (cũ). Sau đó, ông làm Đội trưởng hình sự, Phó trưởng công an rồi Trưởng công an huyện Gò Dầu.

Năm 1992, ông chuyển sang công tác Đảng và chính quyền, Ông kinh qua các chức vụ Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu (cũ), Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Tháng 9/2010, ông Nên làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Sau đó ông giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây nguyên, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 11/2013, ông Nguyễn Văn Nên được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tiếp đó ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Từ tháng 10/2020 đến nay, ông Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Thành ủy TP.HCM.