Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

(VTC News) -

Chiều 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục làm việc ngày thứ 2.

Tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XX, nhiệm kỳ 2025 -2030 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 người.

Ông Nguyễn Đức Trung được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 - tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị cũng đã bầu ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch HĐND tỉnh - giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh - tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An khoá XX nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 11 người.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 1-3/10 với sự tham gia của 500 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 200.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội có chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới".