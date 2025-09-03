Ông Lê Văn Lợi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 3/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Lê Văn Lợi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Cụ thể, tại Quyết định số 1880, Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tại Quyết định số 1882, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tại Quyết định số 1886, Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 3/9/2025.

Ông Lê Văn Lợi sinh năm 1974, quê quán tỉnh Nghệ An.

Trong quá trình công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ông từng giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Phó Vụ trưởng phụ trách rồi Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học.

Tháng 2/2020, ông Lê Văn Lợi được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Phan Chí Hiếu sinh năm 1969, quê quán tỉnh Ninh Bình.

Ông Hiếu có thời gian dài công tác tại Bộ Tư pháp và từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, Giám đốc Học viện Tư pháp, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Tháng 1/2023, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ông Trần Hồng Thái sinh năm 1974, quê quán tại tỉnh Hà Tĩnh.

Trong quá trình công tác, ông Thái từng giữ các chức vụ: Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 8/2024, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Thái giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Sau đó, ông được HĐND tỉnh Lâm Đồng bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Sau khi sáp nhập tỉnh Đắk Nông, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng thành tỉnh mới có tên gọi Lâm Đồng, ông Thái được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.