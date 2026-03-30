Ông Bùi Văn Lương được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên

(VTC News) -

Sáng 30/3, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất để kiện toàn bộ máy lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh Thái Nguyên.

Đại biểu HĐND bầu Chủ tịch HĐND đối với ông Bùi Văn Lương.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh. Với sự tín nhiệm tuyệt đối từ các đại biểu tham dự, ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khóa XIV đã chính thức được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm: ông Đỗ Đức Công, bà Trần Thị Lộc, ông Đồng Văn Lưu và bà Mai Thị Thúy Nga.

Kỳ họp cũng bầu ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: ông Nguyễn Linh, bà Nguyễn Thị Loan, ông Dương Văn Lượng và ông Nông Quang Nhất.

Tại Kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Quyết định các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Bùi Văn Lương sinh năm 1976, quê quán phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên.

Ông có trình độ Tiến sỹ Quản lý Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Bùi Văn Lương từng giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại địa phương như: Chủ tịch UBND, Bí thư Thành ủy Phổ Yên (trước đây), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.