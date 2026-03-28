Bà Tôn Ngọc Hạnh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai

Sáng 28/3, HĐND tỉnh Đồng Nai khai mạc kỳ họp thứ I, khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh bầu các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại kỳ họp thứ I, khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong kỳ họp lần này, HĐND tỉnh quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh và bầu Trưởng ban của các Ban HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2026; tờ trình của UBND tỉnh về nội dung thông qua đề án công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I.

HĐND tỉnh cũng lấy ý kiến của các đại biểu về việc thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng của các xã: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh.

Đặc biệt, kỳ họp này cũng lấy ý kiến đại biểu về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.