(VTC News) -

Quyết định này diễn ra sau khi bà Paetongtarn Shinawatra bị Tòa án Hiến pháp phế truất vì vi phạm các chuẩn mực đạo đức.

Bhumjaithai từng là đảng lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền do đảng Pheu Thai của bà Paetongtarn dẫn dắt, khi ông Anutin giữ chức Phó Thủ tướng. Tuy nhiên, vào tháng 6 ông đã rút đảng của mình khỏi liên minh sau vụ rò rỉ điện đàm giữa bà Paetongtarn và cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen về tranh chấp biên giới – sự kiện trở thành cơ sở để bà bị bãi nhiệm.

Ông Anutin Charnvirakul trở thành Thủ tướng mới của Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Đảng Nhân dân đối lập, lực lượng lớn nhất trong quốc hội, sau đó tuyên bố sẽ ủng hộ ông Anutin làm thủ tướng, với điều kiện ông cam kết giải tán quốc hội trong vòng bốn tháng. Dù không tham gia chính phủ, sự ủng hộ này cùng với cam kết của 7 đảng và nhóm nhỏ khác đã giúp ông Anutin giành được tổng cộng 289 phiếu, vượt xa ngưỡng 247 cần thiết để trở thành thủ tướng.

Ông Anutin bắt đầu sự nghiệp chính trị trong đảng Thai Rak Thai do ông Thaksin Shinawatra sáng lập. Ông từng giữ chức Thứ trưởng Y tế và Thứ trưởng Thương mại vào năm 2004, sau đó quay lại ngành y tế năm 2005. Khi Thai Rak Thai bị giải thể vào năm 2007, ông bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm.

Năm 2012, ông Anutin trở lại với vai trò lãnh đạo Bhumjaithai, đảng có thế mạnh ở vùng Đông Bắc và giành được 70 ghế trong cuộc bầu cử 2023. Ông là Bộ trưởng Y tế trong giai đoạn đại dịch COVID-19, phụ trách phong tỏa, mua vaccine và mở cửa trở lại du lịch - ngành trụ cột của kinh tế Thái Lan. Từ năm 2023, ông đảm nhiệm chức Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ do Pheu Thai lãnh đạo.

Ông Anutin cũng nổi bật với chiến dịch hợp pháp hóa cần sa, từng mặc áo in lá cần sa khi đi bầu năm 2023. Chính sách này giúp ngành kinh doanh cần sa bùng nổ nhưng gây phản ứng mạnh trong giới bảo thủ.

Cha ông, Chavarat Charnvirakul, từng là doanh nhân kiêm Thủ tướng lâm thời. Ông thừa kế tập đoàn xây dựng Stecon Group, đơn vị xây dựng tòa nhà Quốc hội ở Bangkok.

Ông Anutin có bằng kỹ sư công nghiệp tại Đại học Hofstra ở New York, đồng thời duy trì quan hệ thân thiết với giới doanh nghiệp và các nhân vật chính trị có ảnh hưởng.