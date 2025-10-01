Nước sông các tỉnh miền Bắc dâng cao, nguy cơ sạt lở, lũ quét trên diện rộng

(VTC News) -

Hiện nay, lũ trên sông Thao (Lào Cai), trên sông Lục Nam (Bắc Ninh), trên sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) đang xuống. Lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), sông Thái Bình (Hải Phòng) đang lên.

Ảnh hưởng vận hành điều tiết các hồ chứa thượng lưu và lũ thượng lưu, mực nước ở hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội đang lên.

Mực nước lúc 13h ngày 1/10 trên sông Thao tại trạm Yên Bái 31,80m, dưới báo động (BĐ)3 0,2m; trên sông Lô tại trạm Tuyên Quang 25,7m, dưới BĐ3 0,3m; trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam 5,33m, trên BĐ2 0,03m; trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 5,75m, trên BĐ2 0,45m; trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương 5,78m, trên BĐ2 0,48m.

Nước lũ sông Bằng dâng cao tại phường Thục Phán. (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Lũ trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại 4,71m, dưới BĐ2 0,29m; trên sông Hồng tại trạm Hà Nội 9,26m, dưới BĐ1 0,24m; trên sông Mã tại trạm Giàng 5,76m, trên BĐ2 0,26m; trên sông Cả tại trạm Nam Đàn 7,32m, trên BĐ2 0,42m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Lô, trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; sông Thái Bình lên trên BĐ2. Lũ ở hạ lưu sông Mã, sông Cả, sông Thao xuống dưới mức BĐ2.

12-24 tiếp theo, lũ sông sông Cầu, sông Thương dao động ở mức BĐ3; sông Thái Bình dao động trên mức BĐ2; sông Lô xuống dưới mức BĐ3, sông Mã, sông Cả xuống dưới mức BĐ2; sông Thao xuống dưới mức BĐ1.

Tronng 24 giờ tới, lũ hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội tiếp tục lên và dao động ở trên mức BĐ1.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo ngập lụt diễn ra tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An.

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, tính đến 6h ngày 1/10, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã khiến 51 người chết, mất tích, 139 người bị thương.

91 nhà sập, đổ ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị. 144.740 nhà hư hỏng, tốc mái; 20.166 ngôi nhà bị ngập.

Tại TP Hà Nội, mưa lớn gây ngập úng cục bộ với 65 điểm/tuyến phố, độ sâu ngập lớn nhất phổ biến 0,2-0,6m, có nơi ngập sâu 1m như: Đại lộ Thăng Long (hầm chui số 5, 6, Km9+656), ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công, tổ dân phố số 1, 4 phường Yên Nghĩa… Mưa lớn, ngập lụt ảnh hưởng nghiêm trọng, gây ắch tắc giao thông và đời sống, sinh hoạt của người dân trong các khu vực bị ngập lụt. TP Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học trong ngày 1/10.

Tại Cao Bằng, trên sông Bằng Giang, lũ biến đổi chậm, mực nước đạt 185,22m, vượt báo động 3 tới 2,72m, đồng thời, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1986 là 0,38m.

Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh là 8.016 tỷ đồng, trong đó Lào Cai 40 tỷ đồng, Nghệ An 1.426 tỷ đồng, Hà Tĩnh 6.000 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng.