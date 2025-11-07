Nước lũ dâng nhanh, 23 con trâu chết ngạt ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Sáng 7/11, Ông Đỗ Xuân Dũng, Chủ tịch UBND xã Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk), cho biết 23 con trâu của 7 hộ dân bị ngạt nước do nước dâng nhanh vì ảnh hưởng của cơn bão số 13.

23 con trâu chết do mưa lũ.

Theo ông Dũng, từ chiều hôm qua 6/11, bắt đầu có mưa, cao điểm nhất là từ 19h đến khoảng 1h hôm nay. Lượng mưa rất lớn, nước từ thượng nguồn đổ xuống mạnh, có thời điểm lưu lượng lên hơn 1.000 m³/giây.

Chính quyền xã đã chủ động xả tràn từ chiều hôm trước, lưu lượng dao động từ 400-600 m³/giây, đến gần sáng tăng lên 700 m³/giây. Lực lượng chức năng xã đã triển khai phương án di dời 5 hộ dân với khoảng 20 nhân khẩu ở khu vực ven hồ đến nơi an toàn.

Từ 1h sáng đến nay, mưa và gió đã giảm, thời tiết cơ bản ổn định. Tuy nhiên, nước từ thượng nguồn vẫn tiếp tục đổ về.

Hiện địa phương đang hỗ trợ người dân để giảm bớt thiệt hại.

Theo báo cáo của Công ty Thủy lợi, hiện lưu lượng xả giảm còn khoảng 500 m³/giây và dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong trưa, chiều nay nếu không có mưa thêm.

“Về thiệt hại, không có ảnh hưởng đến tính mạng người dân. Hoa màu cơ bản đã được thu hoạch nên hầu như không thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, có 23 con trâu của 7 hộ dân bị ngạt nước do bị cột ngoài đồng, không kịp di chuyển khi nước dâng. Xã đã huy động lực lượng hỗ trợ thu gom, thống kê thiệt hại và kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ theo giá thị trường để giúp bà con giảm bớt tổn thất”, ông Dũng cho biết.

Ngoài ra, trên địa bàn có một số điểm ngập cục bộ, giao thông tạm thời bị chia cắt. Lực lượng chức năng đã căng dây, cắm biển cảnh báo để người dân không đi qua vùng nước sâu, chờ nước rút.

Hiện công tác khắc phục hậu quả sau mưa bão vẫn đang được triển khai.