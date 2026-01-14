Nữ họa sĩ gốc Huế 'bước ra thế giới bằng di sản Việt'

(VTC News) -

Lê Trang được biết đến là nữ họa sĩ "bước ra thế giới bằng di sản Việt". Cô là nữ họa sĩ Việt hiếm hoi có tranh trưng bày trong 4 triển lãm quốc tế danh giá tại London (Anh), Florence (Ý) và Paris (Pháp).

Sau triển lãm cá nhân đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 10/2024, họa sĩ Lê Trang ra mắt công chúng qua triển lãm cá nhân thứ hai mang tên Mộng giữa chiều hoa (Daydream among Blossoms), tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 14-18/1/2026.

Nữ họa sĩ Lê Trang.

36 bức tranh sơn dầu thuộc bốn bộ sưu tập tiếp tục khẳng định họa pháp nên thơ và đậm chất hoài cổ của nữ họa sĩ gốc Huế.

Nữ họa sĩ chia sẻ, cô muốn nhấn mạnh yếu tố tổng hợp, hòa trộn giữa màu sắc, hình dạng và cảm xúc nội tâm thay vì chỉ sao chép hiện thực.

"Daydream among Blossoms là khoảnh khắc lắng dịu trong tâm hồn ướp đầy hương hoa của những người phụ nữ không chỉ có sắc vóc mà cả thần thái, khí chất cũng rất Việt", nữ họa sĩ tâm sự.

Họa sĩ Lê Trang sinh năm 1987 tại Huế, hiện làm việc tại TP.HCM. Thông qua hội họa, cô mang đến góc nhìn đa chiều về nhiều vấn đề của xã hội, văn hóa, giới tính ở Việt Nam đương thời.

Không chỉ gắn kết một cách chặt chẽ với di sản văn hóa, các tác phẩm nghệ thuật của Lê Trang còn độc đáo ở chỗ chúng lên tiếng thay cho những thanh âm đã có lúc bị trầm hóa trong bản hợp xướng nhiều bè của xã hội đương đại.

Bằng những mảng màu nhiều lớp trên toan, cô pha trộn nhiều câu chuyện với nhau, mời tất cả mọi người thưởng ngoạn, từ đó, cùng suy ngẫm về quá khứ, về sự phức tạp của ký ức và những thứ thuộc về.

Tác phẩm Dreamy Lady (2023) của họa sĩ Lê Trang.

Năm 2025, Lê Trang là họa sĩ Việt Nam duy nhất tham gia triển lãm Paris Open Art với 2 bức tranh sơn dầu được chọn là Daydream và The Touch.

Tuy nhiên, do vấn đề vận chuyển, nên hai bức tranh trên sẽ được trưng bày trong một triển lãm quốc tế khác vào năm 2026. Thay vào đó, trong khuôn khổ Paris Open Art 2025, họa sĩ Lê Trang xuất hiện cùng với bức Self-Portrait (2024). Đây là bức tranh đã được doanh nhân người Hà Lan - ông Laurens Last sưu tập cùng bức Dreamy Lady (2023) trong năm 2024.

Trước đó, họa sĩ Lê Trang đã tham gia các triển lãm Art Collective: From the One to the Many (Nghệ thuật tập thể: Từ một đến nhiều) vào tháng 9/2024 tại Bảo tàng Nghệ thuật Saatchi Gallery, London, Vương quốc Anh; Let Us Hear Her Voice (Hãy để chúng tôi lắng nghe tiếng nói của cô ấy) vào tháng 10/2024 tại Isolart Gallery, Florence, Ý; Inside (Bên trong) trong khuôn khổ Ngày Nghệ thuật đương đại lần thứ 20 tại khu vực Florence, Ý vào tháng 10/2024.