NSND Xuân Bắc, Tự Long chủ trì đấu giá, thu 2,5 tỷ đồng giúp người dân vùng lũ

Phiên đấu giá thiện nguyện này nằm trong khuôn khổ chương trình “Bước chân Di sản” – sự kiện thuộc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) thu về 2,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền được quyên góp để hỗ trợ người dân vùng bão lũ.

NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long chủ trì phiên đấu giá, toàn bộ số tiền được quyên góp để hỗ trợ người dân vùng bão lũ.

Ban tổ chức cho biết, mục tiêu của chương trình không chỉ là tôn vinh bản sắc và sự đa dạng của văn hoá Việt Nam, mà còn là “cầu nối của lòng nhân ái, nơi mỗi tấm lòng cùng góp sức chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung sau mưa lũ”.

Vật phẩm mở màn cho phiên đấu giá là áo dài của nhà thiết kế Vũ Việt Hà – tác phẩm mang đậm hơi thở truyền thống Việt. Đặc biệt, chiếc áo dài này từng được chọn giới thiệu trong chuyến giao lưu văn hoá Việt - Nga, nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, được Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm mặc tại lễ khánh thành Quảng trường Hồ Chí Minh ở Saint Petersburg (Nga).

Khởi điểm ở mức 20 triệu đồng, thiết kế này được gõ búa chốt giá 350 triệu đồng.

Các thiết kế áo dài được đấu giá trong chương trình.

Tiếp nối là áo dài Hoa Sen Vàng của nhà thiết kế Anh Thư, khởi điểm 20 triệu đồng và được chốt 50 triệu đồng sau màn “tranh đấu” hào hứng giữa diễn viên Việt Anh và một mạnh thường quân giấu tên. Cuối cùng, Việt Anh quyết định nhường lại vật phẩm và đóng góp trực tiếp 35 triệu đồng cho ban tổ chức, tạo nên khoảnh khắc xúc động trên sân khấu.

Bốn vật phẩm tiếp theo gồm bộ y phục Yên Vũ của nhà thiết kế Nguyễn Mị, khăn lụa Liên Diễm, áo dài Hoàng Thạch (thương hiệu DeSilk) và Liên Vũ (nhà thiết kế Hà Trịnh) được gõ búa với tổng trị giá 380 triệu đồng.

Chiếc bình gốm "Mẹ và Con" đã được bán 555 triệu đồng.

Bình gốm nghệ thuật “Mẹ và Con” cao 31cm, đường kính 20cm, khắc hoạ khoảnh khắc thiêng liêng giữa mẹ và con nhỏ – biểu tượng của tình mẫu tử được họa sỹ Ngô Bá Hoàng làm từ men nước sen, chất liệu anh miệt mài nghiên cứu suốt 5 năm. Chiếc bình có giá khởi điểm 50 triệu đồng, "chốt" 555 triệu đồng.

Tiếp đó, vòng ngọc trai được đấu giá với mức chốt 100 triệu đồng. Vật phẩm khép lại phiên đấu giá là bức tranh “Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng” của hoạ sỹ Ngô Bá Hoàng.

Bức tranh “Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng" được mua lại với giá 1 tỷ đồng.

Bức tranh có giá khởi điểm 150 triệu đồng và được mạnh thường quân mua lại với giá 1 tỷ đồng. Đây cũng là vật phẩm đắt giá nhất phiên đấu giá thiện nguyện thuộc khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội.

Khép lại chương trình, ban tổ chức thu về 2,5 tỷ đồng quyên góp cho người dân vùng lũ.