NSND Mai Hoa: 'Tôi không mạo hiểm để câu kéo khán giả'

(VTC News) -

Sau 9 tháng ra mắt đĩa than đầu tiên Nốt trầm Vol 1, NSND Mai Hoa trở lại với khán giả trong album đặc biệt có tựa đề Hà Nội cờ hoa.

Trong album mới, Mai Hoa mang đến 9 ca khúc đặc sắc: Hà Nội trái tim hồng (Nguyễn Đức Toàn), Nhớ mùa thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn), Trời Hà Nội xanh (Văn Ký), Hà Nội và tôi (Lê Vinh), Hà Nội mùa thu (Vũ Thanh), Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp), Hà Nội mùa lá bay (Hữu Xuân), Chiều Hà Nội (Vũ Quang Trung) và Chị tôi (Trọng Đài).

"Tên album xuất phát từ không khí cờ hoa rực rỡ ngoài phố, còn tôi vốn hát chậm rãi như chính nhịp sống của mình. Đó là sự đối lập nhưng cũng là hòa quyện, để mỗi ca khúc vừa có sự rộn ràng của cờ hoa vừa giữ nét trầm sâu của Mai Hoa" - NSND xúc động chia sẻ.

Album được thực hiện với sự tham gia của nhà báo Nguyễn Khiêm (biên tập), nhạc sĩ Hồng Kiên (phối khí), nhạc sĩ Duy Nghĩa (thu thanh, mix). Đặc biệt, ba ca khúc Nhớ về Hà Nội, Trời Hà Nội xanh, Chị tôi được giữ nguyên bản thu đầu tiên, tạo nên sự chân thật và cảm xúc đặc biệt.

NSND Mai Hoa chia sẻ về album "Hà Nội cờ hoa".

Vốn quen thuộc với giọng trầm khàn, lần này Mai Hoa mạnh dạn thử sức với nhiều đoạn hát ở âm vực cao. “Có người nói tôi chỉ hợp với nốt trầm, nhưng tôi muốn thử thách chính mình. Tôi tin Mai Hoa không chỉ hát nốt trầm tốt mà còn có thể cất cao giọng hát trong trẻo, sáng rõ không kém” – nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Trong album mới, có những ca khúc chị lần đầu thể hiện như Chiều Hà Nội, Hà Nội mùa lá bay. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ khẳng định không mạo hiểm tìm cái quá khác biệt chỉ để “câu kéo” khán giả.

“Có thể nói lần này, tôi đột phá hơn một xíu nhưng vẫn ở góc độ an toàn của người nghệ sĩ, trên tinh thần sản phẩm mình làm ra phải đảm bảo có chất lượng, tốt nhất với mình. Mình mà chưa thấy hay thì không thể nào bắt mọi người thấy hay được. Nên những gì Mai Hoa làm và đưa ra ở album này tuy mới hơn một chút nhưng vẫn là hay nhất, đảm bảo tính nghệ thuật chứ không phải là sự thể nghiệm bấp bênh", NSND Mai Hoa trải lòng.

Chị tự hứa sau Hà Nội cờ hoa sẽ ra sản phẩm âm nhạc đều hơn "vì sau danh hiệu NSND tự thấy mình cần trách nhiệm nhiều hơn với khán giả".

NSND Mai Hoa hát ca khúc "Nhớ về Hà Nội".