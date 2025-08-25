Nổ 3 phát súng chỉ thiên chặn xe chở gỗ lậu ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Chiếc xe chở gỗ bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đại diện Trạm Bảo vệ rừng xã Tây Sơn (Đắk Lắk) cho biết, vừa ngăn chặn chiếc xe chở gỗ hộp Mìn Lin trên địa bàn.

Trước đó, lúc 3h sáng ngày 25/8, nhân viên Trạm Bảo vệ rừng xã Tây Sơn phối hợp Công an xã Tây Sơn trong lúc tuần tra phát hiện một ô tô có biểu hiện nghi vấn.

Khi ra hiệu lệnh dừng xe ô tô BKS 78A-26217 tại tuyến đường bê tông liên thôn, tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng truy đuổi, buộc phải nổ 3 phát súng chỉ thiên để cảnh cáo.

Số gỗ trên chiếc xe bị lực lượng chức năng phát hiện.

Chiếc xe sau đó bị chặn lại, tuy nhiên tài xế đã bỏ xe, chạy băng rừng thoát thân. Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 21 khúc gỗ hộp Bình Linh (nhóm III), kích thước mặt cắt ngang khoảng 18cm, dài từ 1,5 - 2m.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.