Những thói quen khiến sàn gỗ nhanh xuống cấp

(VTC News) -

Sàn gỗ ngày càng phổ biến bởi sự đa dạng về mẫu mã, giá cả, tính thẩm mỹ cao, có thể ứng dụng cho nhiều không gian khác nhau. Tuy nhiên, độ bền của sàn gỗ phụ thuộc nhiều vào thói quen sử dụng hàng ngày. Theo các chuyên gia, nhiều gia đình mắc phải những sai lầm trong cách sử dụng hàng ngày, vệ sinh, khiến sàn gỗ cong vênh, xỉn màu chỉ sau vài năm sử dụng.

Đi giày dép trong nhà

Thói quen mang giày dép đi lại trên sàn gỗ, nhất là giày cao gót hoặc giày đế nhám, gây ảnh hưởng đáng kể đến bề mặt sàn. Việc đi giày dép vào nhà sẽ khiến đất cát, bụi bẩn vương vãi trên sàn gỗ. Những vết bẩn này tích tụ lâu ngày sẽ khiến sàn gỗ mất độ bóng đẹp và nhanh xuống cấp.

Vì vậy, tháo giày ngoài cửa hoặc dùng dép đi trong nhà mềm nhẹ là giải pháp đơn giản mà hiệu quả.

Không hút bụi thường xuyên

(Ảnh: Sàn Gỗ Gia Đình)

Sử dụng máy hút bụi là cách làm hiệu quả giúp loại bỏ đất, cát và bụi bẩn từ các vết nứt khe hở trên sàn gỗ. Nếu chỉ quét hoặc lau chùi qua loa, các vết bẩn, đất cát vẫn bám trên sàn, làm giảm tuổi thọ của sàn gỗ.

Sử dụng chất tẩy rửa mạnh hoặc sai loại

Dùng nước lau sàn tẩy mạnh, chứa hóa chất ăn mòn, hoặc thậm chí dùng chất tẩy rửa nhà vệ sinh để đánh vết bẩn trên sàn gỗ sẽ làm phá hủy lớp phủ bề mặt, khiến sàn mất độ bóng, dễ ngấm nước và đổi màu.

Giải pháp tối ưu là hạn chế lau ướt, chỉ thực hiện khi thật sự cần thiết và sử dụng đúng loại nước lau sàn dành cho sàn gỗ, có độ pH trung tính và lau lại bằng khăn sạch sau khi vệ sinh.

Bỏ qua nước làm sạch khô trước khi lau

Bụi bẩn và các hạt sạn nhỏ trên sàn gỗ giống như những tờ giấy nhám. Nếu bỏ qua bước quét hoặc hút bụi, cây lau ướt chà xát, mài mòn mặt sàn bằng chính những hạt bụi đó.

Những vết xước li ti khó phát hiện bằng mắt thường nhưng theo thời gian chúng tích tụ lâu, làm mất đi vẻ đẹp của sàn gỗ.

Để nước đọng trên sàn

(Ảnh: DLK Group)

Kẻ thù lớn nhất của sàn gỗ chính là nước. Nhiều người có thói quen làm đổ nước mà không lau ngay hoặc dùng khăn quá ướt để lau nhà. Khi nước thấm vào các khe sàn, cốt gỗ sẽ bị trương nở, cong vênh hoặc phồng rộp. Do vậy, nên dùng khăn khô, mềm lau ngay khi sàn bị ướt và hạn chế lau sàn bằng lượng nước lớn.

Kéo lê đồ nội thất thay vì nhấc lên

Trong lúc dọn dẹp hoặc thay đổi bố cục nội thất, nhiều người thường kéo lê bàn ghế, giường tủ trên sàn gỗ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến bề mặt bị trầy xước nhiều nhất. Vết trầy dù nhỏ cũng làm mất thẩm mỹ, lâu ngày khiến lớp bảo vệ mòn đi, tạo điều kiện cho hơi ẩm và bụi bẩn xâm nhập.

Cách tốt nhất là gắn miếng lót nỉ dưới chân đồ nội thất và nhấc lên khi cần di chuyển.

Để nắng chiếu trực tiếp vào sàn trong thời gian dài

Ánh nắng mặt trời chứa tia UV mạnh có thể làm phai màu sàn gỗ và gây biến dạng nhẹ nếu tiếp xúc trong thời gian dài. Những khu vực tiếp xúc ánh nắng trực tiếp thường sẽ bạc màu hơn các vùng khác, tạo nên sự loang lổ khó xử lý.

Đặt thảm hoặc chậu cây nhưng không vệ sinh định kỳ

Thảm trải sàn và chậu cây là những điểm trang trí quen thuộc trong phòng khách, phòng ngủ. Tuy nhiên, đây cũng là nơi dễ tích tụ nước ngưng tụ hoặc hơi ẩm.

Với chậu cây, nước tưới có thể rò rỉ ra sàn; còn với thảm, hơi ẩm từ môi trường hoặc mồ hôi chân có thể lưu lại bên dưới. Trong thời gian dài, khu vực này sẽ bị ẩm mốc, sàn mềm và bạc màu. Hãy dùng khay lót chống tràn cho chậu cây và giũ thảm thường xuyên để đảm bảo độ thoáng.