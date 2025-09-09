(VTC News) -

Sàn gỗ luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình nhờ vẻ đẹp tự nhiên, ấm áp và sang trọng mà nó mang lại. Tuy nhiên, đi kèm với vẻ đẹp đó là yêu cầu về việc chăm sóc và bảo dưỡng đúng cách. Sàn gỗ rất nhạy cảm với độ ẩm, hóa chất mạnh và dễ bị trầy xước, bám bẩn nếu không được vệ sinh đúng cách.

Việc lau dọn sàn gỗ hàng ngày có thể tốn khá nhiều thời gian và công sức, đặc biệt với những gia đình bận rộn. Nhiều người vẫn loay hoay tìm kiếm một giải pháp hiệu quả để sàn nhà không chỉ sạch bóng ngay sau khi lau mà còn giữ được độ sạch lâu dài.

Liệu có mẹo lau sàn gỗ sạch được cả tháng mà không cần tốn quá nhiều công sức? Câu trả lời là nằm ở sự kết hợp giữa kỹ thuật lau dọn thông minh và các sản phẩm phù hợp.

Chăm sóc sàn gỗ không hề khó nếu bạn nắm vững những bí quyết và kỹ thuật phù hợp.

Chuẩn bị trước khi lau sàn gỗ

Trước khi bắt tay vào việc lau sàn, các bước chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ quyết định rất lớn đến hiệu quả và thời gian giữ sạch của sàn gỗ. Đây là bước đầu tiên trong cách làm sạch sàn gỗ hiệu quả.

- Hút bụi hoặc quét sạch sẽ: Đây là bước quan trọng nhất mà nhiều người thường bỏ qua hoặc làm qua loa. Bụi bẩn, tóc, lông vật nuôi và các hạt cát li ti là nguyên nhân chính gây trầy xước bề mặt sàn gỗ khi bạn lau.

Dùng máy hút bụi có đầu hút chuyên dụng cho sàn gỗ (đầu lông mềm) để hút sạch mọi ngóc ngách, đặc biệt là các khe hở và góc tường. Nếu không có máy hút bụi, dùng chổi mềm và thu gom rác thật kỹ. Nên thực hiện hàng ngày hoặc cách ngày để loại bỏ bụi bẩn tích tụ.

- Xử lý các vết bẩn cứng đầu: Nếu có các vết bẩn khô cứng, vết bẩn do thức ăn hay nước uống rơi vãi, hãy làm sạch chúng trước khi lau toàn bộ sàn. Dùng khăn ẩm mềm hoặc khăn giấy thấm một chút dung dịch vệ sinh sàn gỗ chuyên dụng để lau sạch vết bẩn. Tránh cạo hoặc chà mạnh để không làm xước sàn.

Đây là mẹo vệ sinh sàn gỗ quan trọng để tránh vết bẩn lan rộng.

Mẹo lau sàn gỗ sạch cả tháng

Để sàn gỗ sạch lâu, cần kết hợp tinh tế giữa dung dịch lau sàn phù hợp và kỹ thuật lau dọn đúng cách.

Chọn dung dịch lau sàn gỗ chất lượng cao, pha đúng tỷ lệ

Chọn dung dịch lau sàn gỗ chuyên dụng chất lượng cao là yếu tố then chốt. Dung dịch chuyên dụng cho sàn gỗ không chỉ làm sạch hiệu quả mà còn chứa các thành phần giúp bảo vệ bề mặt gỗ, tạo lớp màng mỏng chống bám bẩn và chống trầy xước nhẹ.

Tuyệt đối không dùng xà phòng thông thường, nước rửa chén, hoặc các hóa chất tẩy rửa mạnh vì chúng có thể làm mất đi lớp bảo vệ của sàn gỗ, gây bạc màu, loang lổ và nhanh hỏng. Gợi ý: Tìm các sản phẩm có ghi rõ pH trung tính và dành cho sàn gỗ.

Một điều quan trọng nữa là luôn pha loãng dung dịch theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Pha quá đặc có thể để lại cặn trên sàn, pha quá loãng sẽ không đủ hiệu quả làm sạch.

Kỹ thuật lau hai lần ẩm

Lần 1 (lau sạch): Nhúng cây lau nhà (hoặc khăn lau) vào dung dịch đã pha, vắt thật kỹ để khăn chỉ còn hơi ẩm. Lau theo chiều vân gỗ, từng khu vực nhỏ một. Dùng lực vừa phải để làm sạch bụi bẩn và vết ố.

Lần 2 (Lau khô và bóng): Ngay sau khi lau sạch một khu vực, hãy dùng một chiếc khăn khô, sạch và mềm khác để lau lại ngay lập tức. Bước này giúp loại bỏ hoàn toàn hơi ẩm còn sót lại, làm sàn khô nhanh hơn, sáng bóng hơn và ngăn ngừa tình trạng ẩm mốc.

Sử dụng cây lau nhà dạng phun sương (spray mop) cũng là một cách làm sạch sàn gỗ hiệu quả, giúp kiểm soát lượng ẩm tốt hơn.

Để sàn nhà không chỉ sạch mà còn thơm mát, bạn có thể thêm vài giọt tinh dầu tự nhiên (như tinh dầu sả chanh, bạc hà, tràm trà) vào nước lau sàn. Các loại tinh dầu này còn có tác dụng kháng khuẩn nhẹ và xua đuổi côn trùng.

Các thói quen bảo dưỡng hàng ngày sẽ giữ cho sàn gỗ luôn sáng bóng, sạch sẽ và bền đẹp theo thời gian.

Các biện pháp bảo dưỡng giúp sàn gỗ sạch lâu

Để duy trì hiệu quả của mẹo lau sàn gỗ sạch được cả tháng, bạn cần kết hợp với các thói quen bảo dưỡng hàng ngày và hàng tuần.

Luôn lau khô ngay lập tức các vết đổ: Bất kỳ chất lỏng nào rơi vãi trên sàn gỗ đều phải được lau khô ngay lập tức bằng khăn mềm để tránh thấm vào gỗ gây phồng rộp hoặc ẩm mốc.

Sử dụng thảm chùi chân: Đặt thảm chùi chân ở cửa ra vào để loại bỏ bụi bẩn từ giày dép trước khi bước vào nhà, giúp giảm lượng bụi bẩn bám vào sàn.

Tránh đi giày dép ngoài trời vào nhà: Hạn chế mang giày dép đi từ ngoài vào trong nhà để giảm thiểu cát, bụi và các hạt nhỏ gây trầy xước sàn.

Sử dụng miếng đệm chân bàn ghế: Dán miếng đệm dưới chân bàn ghế để tránh làm trầy xước sàn khi di chuyển đồ đạc.

Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời: Ánh nắng mạnh trực tiếp có thể làm phai màu và cong vênh sàn gỗ. Sử dụng rèm cửa hoặc mành che để bảo vệ.

Kiểm soát độ ẩm trong nhà: Sàn gỗ không thích độ ẩm quá cao hoặc quá thấp. Sử dụng máy hút ẩm hoặc máy phun sương (nếu cần) để duy trì độ ẩm ổn định trong nhà.